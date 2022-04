Lo smartphone diventa un autovelox: la polemica dell’app Speedcam Everywhere

In Gran Bretagna la nuova app "Speedcam Everywhere" sta facendo molto discutere tra gli automobilisti e ha messo nei guai i suoi sviluppatori

Cosa succederebbe se il nostro smartphone potesse diventare un potente strumento di rilevamento della velocità delle automobili, trasformandosi in un vero e proprio autovelox mobile e portatile? Aiuterebbe le Forze dell’Ordine… oppure creerebbe solamente disagi tra gli automobilisti? La risposta, probabilmente, è la seconda dopo quanto successo in Inghilterra con l’app “Speedcam Everywhere“, la quale di fatto promette di far diventare il proprio telefono un vero e proprio rilevatore elettronico di infrazioni nei centri urbani… e non solo.

Il suo funzionamento è molto semplice: basta inquadrare il veicolo in movimento e registrare un piccolo video, il quale poi è sottoposto a verifica dall’intelligenza artificiale dell’applicazione. Quest’ultima, a questo punto, rileva la sua velocità (con uno scarto del 10% se si utilizza la versione Free e di sole 2 miglia orarie con quella Pro a pagamento) e la mette a confronto con il limite previsto per la strada in cui l’automobile sta circolando, sfruttando il sistema di geolocalizzazione dello smartphone stesso.

Benchè non sia uno strumento riconosciuto dalle Forze dell’Ordine britanniche che possa essere utilizzato per riconoscere un’infrazione ed emettere la relativa multa, il suo impiego è attualmente al centro di una forte polemica portata in luce dal The Guardian, dove gli utilizzatori si dividono tra coloro che vedono l’applicazione come un aiuto per elevare la sicurezza sulle strade e coloro che, invece, si lamentano dei molti problemi di privacy che essa comporta.

Le critiche, in tal senso, sono state talmente numerose che uno degli sviluppatori dell’app ha dichiarato al The Guardian di aver ricevuto addirittura delle “e-mail contenenti minacce. Si tratta senz’altro di un prodotto che divide l’opinione pubblica: alcune persone lo ritengono un valido aiuto, altre che favorisca uno stato di sorveglianza. Al giorno d’oggi, però, ci sono più di 20.000 feriti sulle nostre strade: una possibilità per ridurli è la nostra app (per ora disponibile solo su Android), che di fatto rappresenta un deterrente all’eccesso di velocità“.