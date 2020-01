Localauto Young: noleggio auto a breve termine anche per i neopatentati

Con la nuova formula Localauto Young il noleggio di un'automobile a breve termine sarà aperto anche ai neopatentati con meno di 12 mesi di esperienza

Il mondo dell’automobile e della mobilità cittadina in generale sta cambiando molto rapidamente: al giorno d’oggi si è sempre meno propensi a comperare una nuova auto, preferendo le varie formule di leasing con le quali si ottiene la stessa cosa pagando semplicemente un canone mensile. Il problema? Questa possibilità è sempre stata concessa a una certa fascia di automobilisti, preferibilmente con una considerevole esperienza al volante.

Oggi, tuttavia, le porte si aprono anche per i neopatentati con meno di 12 mesi di gavetta alla guida. Come? Grazie alla nuova formula Localauto Young: questa introduce una modalità di noleggio semplice e smart pensata per tutti quei giovani guidatori che hanno intenzione di avvicinarsi a questo servizio al fine di vivere un‘esperienza alla guida senza preoccupazioni, fermo restando la normativa vigente.

A seconda del gruppo auto che è stato scelto, i clienti che sceglieranno Localauto Young potranno optare per dei pacchetti con tariffe flat omnicomprensive, dotate di noleggio del veicolo, copertura da danni e furto, oneri di circolazione, aeroportuali e ferroviari, chilometri illimitati, assistenza stradale e Iva… a partire da soli 60 Euro al mese!

“Abbiamo deciso di rivoluzionare questo settore rendendo disponibile il servizio di noleggio a breve termine a una nuova fascia di potenziali clienti che, sempre con maggiore frequenza, richiedono questa possibilità“, queste le prime parole di Raffaella Tavazza, vicepresidente di Localauto, che ha poi sottolineato assieme a Giuliano Benaglio, communication director dell’azienda, anche la campagna di comunicazione a favore di quest’opportunità. “L’Azienda ha creduto da subito nel progetto realizzando un piano di comunicazione orientato principalmente ai canali digital per approcciare, in modo coerente, una target audience insolita per un’azienda di noleggio’‘.