Locauto Due Peugeot Top Dealers Italia per servizi e visione

Locauto Due è il più importante Concessionario Ufficiale Peugeot in Piemonte con ben 9 sedi ed uno dei maggiori Dealer italiani del Leone. Fondata nel 1963 dalla Famiglia Lovera si distingue anche ai tempi del Coronavirus per attenzione al cliente con la formula prenota e paga fra sei mesi, l'essere al 100% on line e per aver aderito con entusiasmo al programma elettrificazione di Peugeot

Infomotori.com nel 2017 per festeggiare i suoi primi 20 anni di vita ha voluto dedicare uno spazio riservato ai Concessionari d’auto più dinamici, creativi ed attenti alle tecnologie ed al servizio del cliente oltre che alle innovazioni legate alla mobilità a partire dalla stessa progressiva elettrificazione. Da questa idea è nato Top Dealers Italia che vede oggi un centinaio di operatori del settore premiati per il loro impegno.

Ogni anno verifichiamo ed aggiorniamo la lista e ci fa sempre piacere ricevere segnalazioni da parte di lettori o addetti ai lavori o ancora autocandidature come quella giuntaci da Locauto Due attraverso Claudio Giuliani, loro Quality e Marketing Manager con cui abbiamo poi parlato per conoscere meglio la realtà che – dopo attenta analisi – è stata ammessa a pieni voti fra i Top Dealers Italia, rafforzando la presenza del Piemonte già ben rappresentata!

Partiamo dalla storia di Locauto Due srl che oggi è la più importante Concessionaria Peugeot del Piemonte e fra le prime a livello nazionale. Proprio Claudio Giuliani ben esordisce ricordandoci che ” la storia del nostro passato racconta chi siamo oggi” Scopriamola quindi!

La storia di Locauto Due srl

“La Concessionaria Locauto Due srl (acronimo di Lovera Concessionari Automobili) è stata fondata a Torino nel 1963 dalla famiglia Lovera che tutt’oggi guida la società. L’azienda vanta più di 50 anni di esperienza nei settori della vendita e assistenza di autovetture. In questi decenni ha accumulato un bagaglio di conoscenze professionali che le ha permesso di offrire ai propri clienti servizi di elevata qualità.

La forte crisi, che ha investito negli ultimi anni anche il settore automotive, ha determinato la chiusura di tanti dealer rappresentanti dei diversi marchi automobilistici. I Concessionari Locauto Due sono andati in controtendenza; dal 2012 gli showroom sono passati da 1 a 9 e al centro assistenza di Torino si sono aggiunti quelli di Novara, Vercelli e Chieri. Complessivamente il team è formato da 150 dipendenti e collaboratori.

Oggi Locauto Due rappresenta sul territorio nazionale uno dei più grandi e importanti riferimenti Peugeot. La rappresentanza e la collaborazione con la Casa del Leone è solida e duratura”. I numeri parlano più di tante parole ed allora ricordiamo che nel 2019 Locauto Due ha venduto quasi 5.000 vetture (attorno alle 4.800 per la precisione) di cui 2.500 nuove vetture, 450 veicoli commerciali nuovi e 1.850 veicoli d’occasione. All’interno delle nove sedi troviamo anche quattro centri di assisstenza che nel 2019 hanno avuto 18.300 passaggi.

Interessante è pure approfondire la filosofia che ha portato questa Concessionaria a crescere sempre di più. Sempre il Quality e Marketing Manager di Locauto Due ha voluto evidenziarci che ” la Concessionaria è un punto di riferimento non solo per la clientela privata ma anche per le aziende grazie alla divisione Peugeot Professional: un team di consulenti commerciali specializzato e dedicato esclusivamente alla categoria business per la vendita di veicoli commerciali leggeri e allestiti.”

Anche Internet non è stato trascurato guardando il vostro sito e le pagine social del “leone piemontese”

” Vero, Locauto Due ha infatti interpretato in modo positivo il cambiamento in atto nel settore e ha saputo sfruttare le nuove opportunità che sono giunte dal web. Gli investimenti e gli strumenti, un tempo orientati al marketing tradizionale si sono spostati sui nuovi canali digitali e l’azienda si è dotata di un nuovo reparto di Business Development Center.”

Pure il modo di informarsi e comprare è molto cambiato dal 1963 ad oggi…

“Le modalità di fruizione dei servizi di vendita e assistenza da parte delle utenze in questi ultimi anni sono fortemente mutate. I clienti sono sempre più esigenti in termini di rapidità di risposta e di intervento. La consapevolezza di questo cambiamento ha orientato la Concessionaria nell’attuare al proprio interno una revisione nei processi di lavoro e di controllo volti ad aumentare la qualità dei servizi erogati.

Fondamentale è stato il cambiamento organizzativo, di governance e nella gestione del personale (selezione, formazione ed addestramento). Costruzione di team preparati con ampio spazio di manovra per i manager nella gestione dei singoli business.”

Confermiamo noi stessi di Infomotori trovando che il loro sito sia molto pulito ed in queste settimane di Coronavirus ci ha fatto piacere leggere “Concessionarie disponibili ONLINE 100% con chat operativa per richiedere subito info

” Confermo che le nostre nove concessionarie sono ancora chiuse per il Covid-19 ma operative grazie allo smart working che si è evoluto in smart selling con risultati decisamente interessanti essendo stato tutto improvviso ed imprevisto. La nostra struttura ha dato prova di grande adattabilità e professionalità realizzando decine di preordini e tenendo “caldi” i rapporti con i nostri Clienti e con chi si era appena avvicinato al nostro Gruppo”

Concessionaria 100% on line significa che potrei comprare da voi anche in questa fase di fermo da tutta Italia ed in più abbiamo notato la proposta di ordinare oggi e pagare fra sei mesi che non ci pare essere una campagna nazionale

“Certo che si, compresa la valutazione della sua eventuale auto da dare in permuta grazie alle videoconferenze attraverso smartphone, tablet o pc portatile. Unico limite sono ancora le targhe visto che il PRA è ancora chiuso. Il pagamento a sei mesi dall’ordine sulle vetture in pronta consegna è una nostra idea, così come il non chiedere caparre per bloccare una vettura poiché in questo momento crediamo che fiducia e parola siano valori in cui credere, a partire dai nostri clienti sia che siano fidelizzati sia che siano nuovi!”

Locauto Due crede anche molto nella elettrificazione che vede proprio Peugeot in primo piano con la 208 completamente elettrica e la crossover 3008 con la soluzione intermedia plug in ma sempre con la spina di ricarica?

“Certamente si ed avevamo infatti accolto con piacere il piano più completo con i target più ambiziosi proposto da Peugeot Automobili Italia prevedendo già degli incontri di formazione ed installando in ogni nostra sede colonnine di ricarica. I nostri stessi collaboratori hanno accolto con favore questa nuova grossa opportunità tanto da averne diverse come auto di servizio e confidiamo di poter riavviare il tutto quanto prima!”

Locauto Due è attenta anche al sociale con attività meritorie: puoi ricordarci le ultime?

“Confermo che non pensiamo solo agli obiettivi commerciali: Locauto Due da sempre è impegnata in attività di beneficenza. Solo negli ultimi anni il nostro sostegno è andato alla Croce Rossa Italiana, all’Ospedale Maggiore di Novara, ai bambini seguiti dai Giuseppini del Murialdo, al Carcere di Padova per i progetti di reintegrazione sociale e alla Consulta per le Persone in Difficoltà di Torino”

Non solo risultati economici: nel corso della sua attività Locauto Due è stata premiata più volte da Peugeot Italia come migliore Concessionaria Peugeot e migliore Centro Assistenza Peugeot.

Ha inoltre partecipato come finalista al Premio di Padre in Figlio promosso da Cerif. Secondo PWC è da due anni tra le migliori 500 aziende della Provincia di Torino in termini di volume di produzione e secondo una ricerca di La Repubblica Affari&Finanza è tra le 150 aziende italiane più virtuose in termini di crescita.

Congratulazioni quindi per la vostra attività e filosofia ed ho il piacere di consegnarvi intanto virtualmente il titolo di Top Dealers Italia che vi siete ampiamente meritati!