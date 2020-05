Lombardia capitale dei Top Dealers Italia con più di 30 Concessionarie d’auto su 100

Milano è la provincia con il maggior numero di Concessionari di qualità secondo Infomotori.com che ha riconosciuto alla stessa Lombardia ben 31 Top Dealers Italia su 100 con altre candidature in fase di valutazione in rappresentanza di tutte le marche con la Germania in testa. Dimensioni importanti ma velocità e creatività sono fondamentali e stiamo cercando anche una candidata "smart small"

I migliori concessionari d’auto amano la Lombardia e la pianura Padana in generale se pensiamo che Piemonte e Veneto ne esprimono insieme un numero simile ai lombardi e che le tre regioni unite valgono più della metà dei 100 Top Dealers Italia selezionati da Infomotori per premiare non solo le Concessionarie più “solide” finanziariamente e di dimensione sufficiente ad affrontare anche pericoli come il COVID-19 ma anche attente alla cura verso il cliente e proiettate verso una digitalizzazione destinata ad essere sempre più importante.

Non è quindi un caso che il Gruppo distributivo automobilistico nazionale più importante (Autotorino) abbia sede in questa regione ed ovviamente figuri in questa lista di selezionati e dai noi “raccomandati” che alcuni iniziano a chiamare la “guida rossa” dei Dealers con un notevole incremento di richieste di ammissione che vengono verificare e monitorare da un nostro team in base a parametri uguali per tutti. Stiamo inoltre cercando anche Dealer “Smart small” che cioè abbiano idee brillanti ma non necessariamente dimensioni enormi tanto che le ultime due (Motorsclub Volvo a Modena e Superauto Volkswagen Padova) si sono distinte più per qualità ed innovazione che per il semplice fatturato. Ben vengano quindi altre candidature!

Tornando ai Top Dealers Italia della Lombardia, non stupiamo certo nessuno dicendo che la provincia di Milano guida la classifica seguita dalla vicina Monza e da Brescia che vanta un territorio ampio quanto ricco di realtà imprenditoriali che ne fanno una delle aree col PIL più elevato d’Europa!

Milano Monza Brescia e Bergamo sono le province più importanti per la distribuzione automobilistica e purtroppo anche le più colpite dal Coronavirus che ha causato purtroppo numerosi decessi e stoppato per quasi due mesi un’area laboriosa ed industriale con gravi riflessi nella filiera automotive con i concessionari costretti ad un lungo fermo attività.

La stessa mobilità non sarà più la stessa con l’obbligo per molto tempo del distanziamento che mette in difficoltà il trasporto pubblico a favore di quello privato dando all’auto una possibilità di ripresa che siamo certi gli imprenditori ed i loro collaboratori saranno in grado di cogliere al meglio per riportarsi in vetta alle classifiche.

Smart working e smart selling saranno due parole che probabilmente la Lombardia saprà sfruttare al meglio unendo i vantaggi del digitale alla necessità di relazioni umane che non possono cancellare i rapporti anche commerciali ma certamente li allenteranno e manterranno solo quelli essenziali e più emozionali fra cui sicuramente la cerimonia della consegna della vettura che potrebbe anche svolgersi presso il domicilio del cliente.

Ecco qui la lista dei magnifici 31 in rigoroso ordine alfabetico e siamo sicuri che entro il 2020 se ne aggiungeranno altri, magari delle province meno rappresentate e con una attenzione particolare di Bergamo che merita la vicinanza di tutto il Paese ed ovviamente la nostra!

Per conoscere la loro storia e quella degli altri Top Dealers vi invitiamo a visitare la nostra sezione.

Top Dealers Italia della Lombardia:

Ambrostore Milano

Autorigoldi Milano

Autotorino Sondrio

Autovanti Monza

Bonera Brescia

Denicar Milano

Fassina Milano

Fioletti Brescia

Fratelli Giacomel Milano

G. Villa Monza

Gruppo Bossoni Brescia

Gruppo Carmeli Brescia

Gruppo Cavauto Monza

Gruppo Vis Varese

Iperauto Sondrio

L’auto Como

Lario Bergauto Bergamo

Lombarda Motori Monza

Merbag Milano

Mocauto Milano

Nanni Nember Brescia

Paglini Varese

Renord Milano

Rossocorsa Milano

Sagam Milano

Saottini Brescia

Serratore Como

Sesto Milano

Stav Pavia

Tomasi Mantova

Venus Milano