Los Angeles Auto Show 2019: tra auto elettriche e supercar

Manca poco all'apertura del Los Angeles Auto Show, la kermesse californiana i cui sono attese le più interessanti novità in fatto di auto elettriche, ma anche diversi modelli con cilindrate e potenze da record

È iniziato il countdown del Los Angeles Auto Show, l’attesa kermesse invernale che si svolgerà al Convention Center e che attrarrà tutti gli passionali di motori. Ad anatre l’azione 2019 ci saranno auto di lusso, ma anche tanti modelli green, in linea col trend del momento.

Tutte le novità del Los Angeles Auto Show

Tra i protagonisti del Los Angeles Auto Show ci saranno tanti brand (Audi, Ford e molti altri) impegnati nella corsa alla realizzazione del veicolo elettrico perfetto e comunque pronto a dare una spallata all’egemonia di Tesla che, soprattutto negli Stati Uniti, la fa da padrone. Molta curiosità è riposta in modelli come la Volkswagen ID.X4 – prima variante della hatchback presentata in settembre al Salone di Francoforte, ma anche Porsche Taycan S, Audi e-Tron Sportback, Ford Mach-e il primo suv 100% elettrico di Ford che riprende la denominazione dalla Mustang. i riflettori saranno puntati anche sulle Bollinger, B1 e B2, i suv con la linea che guarda ai vecchi Land Rover Defender.

In fatto di suv, sottolineiamo il debutto dell’Audi RS Q8, il super-suv dotato di motore V8 da 600 cv e 800 Nm di coppia, ma anche della ultima generazione dell’ammiraglia Audi S8, che utilizza un poderoso V8 biturbo da 571 Cv con 800 Nm di coppia. Potenza e prestazioni sono alla base della Bmw M8 Competition e M2 CS, l prima spinta da un V8 Biturbo benzina 4.4 d 625 Cv mentre la seconda si limita ad un biturbo benzina 3.0 che sviluppa 450 Cv e 550 Nm di coppia massima. Tra le auto taglia media made in Europe, c’è attesa per la Mini Cooper SE 100% elettrica e la Fiat 500X Sport al suo debutto negli States.