Lotus Advanced Performance: dove i sogni prendono forma

"Lotus Advanced Performance è la divisione che ci permette di fare un ulteriore passo in avanti nella nostra trasformazione di Vision80. Abbiamo l'opportunità per migliorare ulteriormente il nostro marchio", ha detto Matt Windle, amministratore delegato di Lotus

Lotus sta vivendo un momento di profondi cambiamenti e ora la casa inglese si prepara a fare un ulteriore passo in avanti con l’apertura di Lotus Advanced Performance, la divisione dedicata alla creazione di veicoli realizzati su su misura in base alle richieste della clientela.

Lotus Advanced Performance: ecco di cosa si tratta

In un mondo, quelle delle auto, in continuo cambiamento e aggiornamento, un valore in più è quello della personalizzazione. E poi si sa, tutti gli appassionati di auto, specialmente sportive, sognano di avere un esemplare disegnato sulle proprie esigenze. E in Lotus, marchio da sempre legato a vetture dall’animo pistaiolo, lo sanno bene. Da qui è nata l’idea di creare Lotus Advanced Performance, la divisione dedicata alla creazione di veicoli realizzati su su misura in base alle richieste della clientela e diretta da Simon Lane, arrivato in Lotus dopo l’esperienza in Aston Martin: “Sono sempre stato un fan di Lotus e ora ho l’opportunità di lavorare in una condizione fantastica, avere un foglio di carta bianco e l’opportunità di lanciare una divisione completamente nuova al massimo marchio automobilistico ambizioso – ha dichiarato -. Io e il team abbiamo delle idee davvero innovative con un appeal molto ampio, per i fan di Lotus giovani e meno giovani e per chi è alla ricerca di esperienze uniche e opportunità da collezionare. Lavorando accanto al team di Lotus Design, costruiremo auto sempre più eccitanti ed esclusive, abbracciando l’idea di un futuro elettrificato ma onorando sempre il nostro illustre passato“.

“Simon Lane è la persona perfetta per guidare Lotus Advanced Performance – ha detto Matt Windle, amministratore delegato di Lotus -. Questa nuova divisione è un’entusiasmante e ci permette di fare un ulteriore passo in avanti nella nostra trasformazione di Vision80. Con l’inizio della produzione di Emira ed Evija nei prossimi mesi, Lotus Advanced Performance rappresenta un’altra opportunità significativa per migliorare il nostro marchio e comunicare direttamente con i clienti”.