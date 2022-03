Lotus Emira: ordini aperti per la First Edition con motore AMG da 365 CV

Il canto del cigno delle Lotus a benzina prende il nome di Emira: debutterà ufficialmente in Europa entro fine anno con prezzi da 87.995 Euro

Finalmente ci sono alcune importanti novità sul lancio ufficiale della Lotus Emira, ultima hypercar del marchio britannico che farà capolino sul mercato con un motore (ancora) completamente endotermico. L’erede della Elise, della Exige e della Evora potrà essere pre-ordinata dal prossimo 8 aprile con consegne previste entro la fine dell’anno, quando debutterà sia con il V6 da 3.5 Litri di derivazione Toyota che con un quattro cilindri AMG da 365 cavalli e 430 Nm di coppia massima, il quale sostanzialmente andrà a spingere la versione First Edition.

Le differenze rispetto al primo propulsore che abbiamo nominato si notano non solo a livello prestazionale, ma in questo caso anche per quanto riguarda la dotazione di serie: la Lotus Emira First Edition, a conti fatti, può essere vista come il modello “entry-level” della gamma, abbinato al cambio automatico a otto rapporti con trazione posteriore che permette di raggiungere la top speed di 283 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 4,2 secondi.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento, la Lotus Emira First Edition si distinguerà per il diverso cofano motore posteriore, i badge specifici sulla carrozzeria, i gruppi ottici Full LED, l’impianto di scarico in titanio e i cerchi diamantati da 20” con pinze freno con logo Lotus. Nell’abitacolo, invece, è possibile scegliere tra sette colori per i rivestimenti di sedili (riscaldabili, regolabili elettricamente e con funzione memory) in pelle e Alcantara, che ben si sposano con le finiture della plancia in cromo satinato dove trovano posto il Digital Cockpit da 12,3”, l’infotainment con schermo centrale touch da 10,25” e l’impianto audio da 340W marchiato KEF.

Qualche anticipazione sui prezzi? Nel Regno Unito la Lotus Emira First Edition sarà proposta a 71.995 sterline, che equivalgono a 87.995 Euro per il mercato tedesco: compresi nel pacchetto anche il Lotus Driver Pack con selettore delle modalità di guida, pneumatici specifici Goodyear Eagle F1 Supersport o Michelin Pilot Sport Cup 2 e Track Mode per l’utilizzo in pista.