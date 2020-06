Lotus Exige 410, versione speciale 20th Anniversary

Nella Lotus Exige 20th Anniversary il pacchetto composto da Radio DAB con Bluetooth, cruise control, volante in Alcantara e cerchi forgiati in lega leggera, prima optional, diventa di serie. Il prezzo parte da circa 88.000 euro

Una serie speciale per una vettura, di per sé, già speciale: stiamo parlando della Lotus Exige che compie 20 anni e per questo il brand inglese ha pensato di realizzare una versione speciale che rende omaggio ai modelli sviluppati negli anni.

Lotus Exige 20th Anniversary: le caratteristiche

Lotus ha deciso di festeggiare i vent’anni dall’uscita della Exige proponendo una versione speciale, basata sulla Exige Sport 410, che segna uno step in avanti ma senza dimenticare la prova storia. Il motore che spinge la vettura è il V8 sovralimentato da 3,5 litri capace di erogare una potenza massima di 415 CV e una coppia massima di 420 Nm, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Il propulsore è il principale punto di contato con la versione precedente. In questa Exige 20th Anniversary spiccano le verniciature arancione cromato, blu laser e rosso calypso, oltre al giallo zafferano, il nero motorsport e l’argento artico dall’aria quasi retrò, ma molto belle. Affascinanti le prese d’aria laterali e l’alettone posteriore che impreziosiscono una linea elegante sì ma anche sportiva.

Lo stemma 410 fa bella mostra di sé sul paraurti posteriore, mentre il logo 20 è posto sulle piastre laterali dell’ala posteriore. Nella versione 20th Anniversary il pacchetto composto da Radio DAB con Bluetooth, cruise control, volante in Alcantara e cerchi forgiati in lega leggera, prima optional, diventa di serie. Restano extra le le finiture in fibra di carbonio, una batteria più leggera e lo scarico in titanio.

Lotus Exige 20th Anniversary: quanto costa

La Exige Sport 410 20th Anniversary Edition ha un prezzo base di circa 88.000, 6.000 euro più della versione standard.