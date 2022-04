Lotus Type 133: la berlina elettrica da 600 CV debutta nel 2023

Il prossimo modello a batterie del marchio inglese sarà una berlina coupé sportiva a quattro porte, che erediterà la powertrain del SUV Eletre

La trasformazione “elettrica” del marchio Lotus è nel pieno del suo sviluppo: dopo la presentazione del primo SUV a batterie (l’Eletre), la Casa di Norfolk ha già in programma un nuovo modello che, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal magazine Autocar, dovrebbe avere le forme di una berlina a quattro porte in stile coupé. Il suo nome? Per il momento è conosciuta con la sigla Type 133, che identifica un veicolo ancora in fase di progettazione il cui debutto è ipoteticamente previsto non prima dell’anno prossimo.

Basata sulla piattaforma EPA (Electric Premium Architecture), tale vettura avrà un design molto più affilato e aerodinamico della Eletre… ma con questa avrà diversi punti in comune, tra i quali anche la powertrain a doppio motore elettrico capace di raggiungere la potenza massima di 450 kW (612 cavalli). Confermata anche la presenza della batteria agli ioni di litio da 100 kWh, così come le sensazionali prestazioni che fermano il cronometro dello 0-100 in meno di 3 secondi per una top speed di 260 km/h (se non superiore) e un’autonomia di almeno 600 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Sempre secondo Autocar, inoltre, la Lotus Type 133 sarà poi proposta in una versione ancora più performante (probabilmente a tre motori elettrici da 900 CV), che lascerà infine spazio nel 2024 al crossover Type 134 e, successivamente, a un’altra sportiva costruita in collaborazione con Alpine in uscita non prima del 2026. Seguiranno aggiornamenti…