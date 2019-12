Luca De Meo nuovo Presidente Renault secondo i francesi

Lo riporta il Sole 24Ore. Il manager italiano, dal un brillante passato in FIAT al rilancio di 500 ed attualmente a capo di SEAT, potrebbe essere il nuovo presidente Renault.

Secondo il Sole 24Ore la stampa francese è pressoché certa che Luca de Meo, 52 anni, potrebbe essere il prossimo presidente Renault. Il marchio della Losanga esce da una forte crisi manageriale innescata dall’ex numero uno Carlos Ghosn, attualmente agli arresti con diversi capi d’accusa. In seguito alle dimissioni di Thierry Bolloré, in carica come sostituto d’emergenza di Ghosn, Renault ha iniziato la ricerca di un nuovo leader per tutto l’ecosistema automotive che rende il Gruppo francese uno tra i più grandi al mondo. Oltre alla stessa Renault infatti, De Meo si troverebbe a capo di brand come Dacia e Alpine e a sovrintendere l’Alleanza con Mitsubishi e Mercedes.

Tornerò da Re

Luca de Meo ha iniziato la propria brillante carriera nell’automotive proprio in Renault negli anni novanta, alla quale sono susseguite Toyota Europe e Fiat dove, a stretto contatto con gli Elkann, ha progettato il rilancio di 500 in chiave moderna, un successo tale da essersi trasformato in un brand a sé stante. De Meo passa poi al Gruppo Volkswagen e dal 2015 è a capo del marchio SEAT. Qui il manager italiano riesce a portare il brand fuori da una crisi di vendite e a rendere SEAT il costruttore con la più grande crescita all’interno di tutto il gruppo tedesco. L’arrivo di Luca de Meo come nuovo presidente Renault sarà determinante per lo sviluppo aziendale di uno dei grandi colossi del mercato alle prese con uno scenario più che mai incerto e mutevole

La nostra intervista

Di seguito trovate la nostra intervista a Luca De Meo realizzata in occasione di un progetto legato a SEAT Leon, da cui traspare un uomo eclettico e capace, in grado di imporre una visione giovane ed innovativa alle grandi multinazionali dell’automotive.