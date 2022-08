Lucid Air Sapphire: la berlina elettrica da 1.200 cavalli che sfida Tesla

La Lucid Motors ha presentato il suo gioiello più prezioso, che con la sua powertrain tri-motor vuole battere i primati della Tesla Model S Plaid

Lucid Motors contro Tesla: una sfida senza esclusione di colpi che negli ultimi anni ha portato in produzione alcune delle vetture elettriche più potenti del pianeta, da una parte la Air in versione Grand Touring Performance e dall’altra l’esagerata Model S Plaid, che con la sua powertrain “Palladium” in configurazione tri-motore ha saputo tenere testa a un’avversaria temibile come la Rimac Nevera.

La punta di diamante di Elon Musk, tuttavia, avrà difficilmente la possibilità di fare sogni tranquilli… perchè negli scorsi giorni Lucid Motors ha alzato nuovamente l’asticella con la Air Sapphire, modello extra-lusso della sportiva californiana che ora propone una configurazione tri-motor similare alla Model S Plaid ma capace di raggiungere la potenza di addirittura 1.200 cavalli. Entrando nello specifico, la sua architettura prevede due unità a batterie al posteriore (a tecnologia Torque Vectoring) e una all’anteriore: insieme sono sostenute da un sistema di raffreddamento evoluto, che consente di tenere “fresca” la powertrain anche durante le accelerazioni più brucianti.

Grazie alla trazione integrale, inoltre, la Lucid Air Sapphire promette di chiudere lo 0-60 miglia orarie (0-96 km/h) in meno di due secondi, di toccare i 160 km/h con partenza da fermo in meno di 4 secondi e di completare il quarto di miglio in meno di 9 secondi. Numeri davvero incredibili per i quali è stato necessario implementare diverse tecnologie innovative, come il già citato Torque Vectoring intelligente (che sfrutta le ruote interne per generare energia in curva in modo da chiudere più velocemente le traiettorie), un’aerodinamica rivista e un migliorato sistema di recupero dell’energia in frenata – che prevede un impianto frenante ad alte prestazioni di tipo carbo-ceramico.

Per quanto riguarda l’estetica, la nuova Lucid Air Sapphire sarà proposta come allestimento speciale con tinta esterna Sapphire Blue e abitacolo in Sapphire Mojave, il quale include i rivestimenti in pelle nera e Alcantara con cuciture blu a contrasto. Ordinabile già da questi giorni, il suo debutto sui mercati internazionali è previsto entro la prima metà del 2023.