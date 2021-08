Lucid conferma la Air Dream Edition nelle versioni Performance e Range, da 169.000 dollari

L’ammiraglia a batterie della Lucid Motors dovrebbe debuttare negli Stati Uniti per la fine dell’anno in due allestimenti in serie limitata

Della Lucid Air, prima auto di lusso elettrica realizzata dall’americana Lucid Motors, ve ne parlammo ad aprile 2020, in piena pandemia da Coronavirus che costrinse anche l’azienda a stelle e strisce verso il rinvio della sua prima creazione a batterie. Oggi, invece, vi portiamo delle news positive a riguardo, che confermano l’arrivo di questa vettura negli Stati Uniti entro la fine dell’anno in una Dream Edition in serie limitata con due allestimenti distinti: Performance e Range.

Ciò che le distinguerà sarà essenzialmente la potenza sprigionata dalla configurazione “dual-motor” sotto il cofano, la conseguente autonomia massima con una singola ricarica e la dotazione di serie. La più prestazionale, chiamata appunto Performance, sarà in grado di raggiungere la vetta di 1.126 cavalli per una percorrenza garantita di 720 km, mentre la più “lungimirante” Range sacrificherà una piccola porzione di spunto nello scatto 0-60 miglia (altrimenti coperto in soli 2,5 secondi) per aumentare i chilometri percorribili fino a 800 senza dover prima utilizzare la connessione alle colonnine ultra-veloci.

Con “soli” 946 cavalli, comunque, la Lucid Air Dream Edition in versione Range raggiungerà ugualmente la velocità massima di 270 km/h, sostenuta in questo caso da cerchi da 19 pollici su gomme Pirelli P Zero 245/45 sia all’anteriore che al posteriore. La Performance, invece, proporrà di serie quelli da 21’’ nelle dimensioni 245/35 e 265/35.

I prezzi di questa elettrica che vuole sfidare l’egemonia della Tesla Model S? Entrambi gli allestimenti Performance e Range avranno una base di partenza di 169.000 dollari (l’equivalente attuale di circa 143.500 Euro), quindi molto più alta del modello “base” Pure da 480 CV e 650 km di autonomia massima che, invece, sarà acquistabile da 69.900 Euro con consegne previste nei primi mesi del 2022.