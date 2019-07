Le giornate in cui il traffico sarà più intenso saranno quelle del 14, 21, 27 e 28 luglio, ma attenzione anche alle date di domenica 7 luglio e venerdì 26 luglio

L’arrivo del mese di luglio ha portato con sé un caldo record e la voglia di vacanze. Per chi non dovrà attendere agosto per godersi il meritato riposo dopo un anno di lavoro, i prossimi weekend saranno sinonimo di partenza. Attenzione, però, a programmare bene quando metterai in viaggio per evitare fastidiose e noiose code.

Luglio 2019: tutte le giornate da bollino nero

In questo articolo cercheremo di dirvi come fare per evitar dei iniziare col piede sbagliato le vacanze, perché diciamolo, stare in coda in auto non piace a nessuno. Secondo le prime previsioni sul traffico estivo, le giornate da “bollino nero” saranno quelle del 14, 21, 27 e 28 luglio. In queste date è sconsigliato mettersi in viaggio, ma attenzione anche alle date di domenica 7 luglio e venerdì 26 luglio, date meno convenzionali ma che potrebbero portare in dote spiacevoli sorprese sul fronte traffico.

Per avere le informazioni sulla viabilità potete consultare sempre i canali del C.C.I.S.S., dal numero gratuito 1518 alle trasmissioni di Isoradio, ma anche l’applicazione VAI, acronimo di Viabilità Anas Integrata e il numero unico 800.841.148. I consigli per il viaggio sono i soliti ma è sempre meglio ricordarli: non mettevi al volante se siete stanchi, evitate l’utilizzo della smartphone, idratatevi e indossate sempre la cintura di sicurezza e fatela indossare anche agli altri passeggeri.