Mario Kart Tour su iOS e Android dal 25 settembre

Mario Kart Tour arriva su iOS e Android il giorno 25 settembre. Il famoso videogioco di corse compare dunque sia su App Store di Apple sia su Play Store di Google

Mario Kart Tour è oramai prossimo al lancio. Il videogioco mobile sviluppato da Nintendo vede come protagonisti i personaggi del mondo di Super Mario, tra cui lo stesso Mario, suo fratello Luigi, Bowser, la Principessa Peach, Yoshi, Toad e tutti gli altri. Il videogame farà la sua comparsa sull’App Store di Apple e sul Play Store di Google il 25 settembre 2019 e in alcuni paesi è già stato testato in versione beta. Al momento Mario Kart Tour non è scaricabile: sono solamente aperte le pre-registrazioni ed è disponibile il trailer di gioco, così come alcune immagini che lasciano davvero ben sperare sulla qualità del prodotto finale.

Il gioco, al momento del lancio per smartphone e dispositivi mobili, sarà disponibile gratuitamente ma conterrà acquisti in-app a volontà, come di consuetudine su quasi tutti i giochi usciti nell’ultimo periodo. questo nuovo capitolo di Mario Kart vede il baffuto idraulico e i suoi compagni girare il mondo per gareggiare sui circuiti più belli del pianeta. I circuiti sono ispirati a città vere ma sono presenti anche le piste più classiche dei precedenti capitoli di Mario Kart.

I tour previsti nel gioco cambieranno a rotazione ogni due settimane e a cambiare saranno anche gli outfit dei piloti, che omaggeranno le città che ospiteranno le gare. Mario Kart è un gioco che nel corso degli anni ha spopolato sulle console Nintendo, dallo SNES al Nintendo 64, dal GameCube alla Wii, fino al 3DS e alla Switch. Tutti i capitoli pubblicati sono stati molto apprezzati dal pubblico e hanno fatto divertire milioni di videogiocatori. Oltre alle corse classiche, in Mario Kart Tour sono previste sfide bonus come la “VS Mega Bowser” o la “Sistema i Goomba!”.