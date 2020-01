Maserati: al via i test sul primo motore 100% elettrico

Maserati ha iniziato la fase di sperimentazione sulla sua prima powertrain "full electric", che diventerà la base di partenza per i suoi futuri modelli

Gradualmente tutti i marchi del mondo automotive si stanno convertendo alle motorizzazioni elettriche… e Maserati non sarà da meno: la casa con base a Modena, infatti, ha già iniziato i primi test sui prossimi sistemi a propulsione “full electric”, che in futuro equipaggeranno i vari modelli del Tridente. Per l’occasione sono state realizzate delle vetture sperimentali, equipaggiate con delle powertrain completamente a zero emissioni ideate presso l’Innovation Lab di Modena.

Oltre alle varie prove su affidabilità e prestazioni, questi test rappresenteranno per Maserati anche l’occasione di affinare il “sound” che distinguerà i suoi motori elettrici: questi avranno una sonorità distintiva, come da tradizione su tutte le vetture del Tridente equipaggiate finora con propulsori termici.

I dati ottenuti durante questa fase serviranno da base di sviluppo per la messa a punto definitiva di queste unità propulsive: l’appuntamento, come si può notare nel video teaser qua sotto, è datato 2021, quando i modelli GranTurismo e GranCabrio otterranno le prime versioni di questi motori, costruiti presso il polo produttivo di Torino.