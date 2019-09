Maserati del futuro: elettriche e a guida autonoma

Maserati annuncia i piani per lo sviluppo, la produzione e l'elettrificazione dei nuovi modelli in Italia, che saranno anche a guida autonoma

Maserati ha comunicato il piano di innovazione per la produzione dei modelli del 2020 e 2021. I nuovi modelli saranno sempre più elettrificati e dotati di tecnologie di guida autonoma e verranno prodotti negli impianti di Modena, Cassino e Torino (Mirafiori e Grugliasco). Le future Maserati saranno sviluppate, ingegnerizzate e prodotte al 100% in Italia e adotteranno sistemi a propulsione elettrica ibridi e a batteria. La classica dinamica di guida Maserati viene così combinata con la tecnologia elettrica di nuova generazione, in grado di garantire autonomia estesa e capacità di ricarica ultraveloce.

Tutte le nuove Maserati, compresi i modelli attuali, offriranno diverse soluzioni di guida autonoma; partendo da un livello 2 potenziato, si raggiungerà il livello 3 in grado di offrire una quasi completa indipendenza del veicolo, capace di mantenere la carreggiata e di portare il veicolo ad uno stop di sicurezza sul lato della strada nel caso in cui il conducente non sia in grado di assumerne il controllo.

La prima ibrida del Marchio sarà la Maserati Ghibli, che arriva nel 2020 così come la super sportiva del Tridente. Seguirà un nuovo SUV costruito a Cassino: la vettura avrà un ruolo centrale nella strategia del Marchio. Un investimento di circa 800 milioni di euro verrà utilizzato per la costruzione della nuova linea di produzione, che prenderà il via alla fine del primo trimestre del 2020. Le nuove GranTurismo e GranCabrio annunceranno l’era dell’elettrificazione per Maserati, saranno quindi i primi modelli ad adottare soluzioni 100% elettriche e saranno prodotti presso il Polo produttivo di Torino, dove FCA sta investendo 800 milioni di euro.

Infine, Maserati sta sviluppando un programma di personalizzazione completamente nuovo per i clienti che cercano un livello di esclusività unico nel suo genere. All’interno dello stabilimento di Modena sarà creato un laboratorio di personalizzazione.