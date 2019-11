Maserati GranTurismo Zeda, versione finale in attesa della super sportiva

Dagli stabilimenti Maserati è uscita la GranTurismo Zeda, ultimo esemplare della gamma a venire prodotto. Farà posto alla super sportiva in arrivo nel 2020

È stata presentata la nuova Maserati GranTurismo Zeda, simbolo della fine della produzione di quest’auto che, assieme alla GranCabrio, si farà da parte per lasciare spazio alla nuova super sportiva anticipata dalla Casa del Tridente con un enigmatico MMXX (numero romano che significa 2020). Lo stabilimento chiude da martedì 12 novembre, così da adattare le proprie strutture e la propria forza lavoro alla produzione della nuova vettura, che verrà annunciata ufficialmente a cavallo con il nuovo anno. Il debutto di questa sportiva di nuova generazione è previsto per il Salone di Ginevra 2020.

Maserati GranTurismo fece il proprio debutto sul mercato nel 2007 proprio al Salone di Ginevra: sostituì la Maserati Coupè e adottò la medesima piattaforma della Maserati Quattroporte. La GranTurismo introdusse l’innovativo stile Pininfarina e, grazie a un motore Ferrari V8 da 4.000 cc e 405 CV, garantì prestazioni esaltanti (460 Nm, scatto da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, velocità massima di 285 km/h).

La gamma GranTurismo viene dunque degnamente celebrata dalla Zeda, il cui nome deriva dalla parola “zèda”, che in dialetto modenese significa “zeta”. La lettera “Z”, Zeta per esteso, significa dunque la fine ma anche un nuovo inizio, dato che finisce con la lettera “A”, la prima dell’alfabeto. GranTurismo Zeda si caratterizza per il colore: si parte dal blu Maserati del frontale e vi vira verso il grigio della parte centrale e l’effetto satinato del posteriore. La Zeda non verrà venduta: sarà invece utilizzata dalla Casa del Tridente come show car.