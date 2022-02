Maserati Grecale: il SUV del Tridente sarà presentato il 22 marzo

Maserati ha ufficializzato la presentazione della Grecale, che nel frattempo si è fatta vedere per le strade di Modena

Doveva far capolino lo scorso 16 novembre, ma le difficoltà causate dalla crisi dei semiconduttori nel settore automotive hanno fatto saltare la festa: per fortuna, però, la Maserati Grecale è praticamente quasi pronta e la dimostrazione è stata data dagli ultimi scatti ufficiali effettuati durante un giro per le strade di Modena. L’esemplare che potete ammirare anche voi sfogliando le foto presenti in gallery ha raggiunto la sua versione finale e per questo motivo la Casa del Tridente ha ufficializzato anche la sua nuova data di presentazione: il 22 marzo.

Due giorni dopo l’inizio della primavera scopriremo quindi tutti i dettagli su questa nuova opera d’arte firmata Maserati, che nel frattempo ha anticipato già qualche sua importante caratteristica grazie alle scritte presenti sulla vernice “camouflage” della sua carrozzeria. La Grecale intravista a Modena, infatti, riporta per esempio le frasi “My Maserati Intelligent Assistant can be controlled by” e “My cockpit flaunts more than… in display surfaces“, a dimostrazione che il suo abitacolo sarà completamente digitale e il suo infotainment sarà controllabile dai comandi vocali.

Complessivamente, però, ora la Grecale mostra in maniera più netta le sue linee estetiche tra cui il paraurti anteriore sportivo, l’enorme griglia a listelli tipica della tradizione Maserati con logo centrale, i gruppi ottici affilati, lo spoiler sul lunotto inclinato e le cromature al posteriore. Basata sulla piattaforma Giorgio in condivisione con l’Alfa Romeo Stelvio, la Grecale assicurerà su tutte le sue versioni la trazione integrale, eventualmente abbinabile al differenziale autobloccante elettronico per i modelli più performanti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Maserati Grecale proporrà innanzitutto il quattro cilindri da 2.0 Litri di cilindrata a tecnologia mild-hybrid già visto sulla Ghibli (che in questo caso dovrebbe erogare circa 300 cavalli), per poi passare al più potente 3.0 V6 Nettuno derivato dalla sportiva MC20. In futuro, inoltre, è prevista anche una versione con powertrain 100% elettrica e pacco batterie da 90 kWh, che entrerà di diritto all’interno della famiglia Folgore. Tutti i dettagli, in ogni caso, saranno confermati tra qualche settimana.