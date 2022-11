Maserati Grecale… in versione Barbie? E’ un progetto di beneficenza

Grazie al programma "Fuoriserie", due esemplari di Maserati Grecale saranno dipinti di rosa come opera di beneficenza per il Barbie Dream Gap Project

Cosa succederebbe se un SUV di lusso come la Maserati Grecale… fosse dipinta di rosa? E’ proprio con questa domanda che due esemplari della nuova vettura della Casa del Tridente sono stati costruiti a immagine e somiglianza dell’automobile di Barbie, in nome di un progetto di beneficenza chiamato “Barbie Dream Gap Project” che intende collaborare con diverse organizzazioni no-profit per offrire le stesse opportunità a bambine e ragazze in tutto il mondo.

Il primo esemplare della Maserati Grecale Barbie Edition, basata sulla versione Trofeo, è stato presentato durante l’evento Fantasy Gift 2022 di Neiman Marcus, a Los Angeles, e come potete vedere dalle immagini presenti in gallery si caratterizza per il tipico colore rosa con dettagli in giallo acido e finitura iridescente che vuole richiamare le tonalità dell’arcobaleno una volta illuminata dalla luce del sole. Anche negli interni il rosa torna protagonista, con tanti elementi in nero lucido e badge “B” di Barbie per sottolineare l’esclusività del modello. Il prezzo? 330.000 dollari, dei quali il 10% sarà appunto destinato al progetto di cui vi abbiamo parlato.