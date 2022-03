Maserati Grecale: online il configuratore, prezzi da 74.870 Euro

Il marchio del Tridente ha ufficializzato il listino prezzi della nuovissima Grecale, che sarà disponibile nei tre allestimenti GT, Modena e Trofeo

Per vederla su strada dovremo attendere il mese di giugno, ma se intanto volete farvi un’idea del modello da ordinare e del tipo di allestimento tra quelli disponibili… sappiate che la Casa del Tridente ha reso disponibile sul suo sito ufficiale (a questo indirizzo) il configuratore della nuova Maserati Grecale. Il nuovo SUV italiano è stato presentato poco tempo fa ed esordirà nel nostro Paese in tre versioni: GT, Modena e Trofeo.

Facendo un piccolo ripasso, il modello di base GT metterà sul piatto un quattro cilindri mild-hybrid da 300 cavalli per un prezzo di lancio di 74.870 Euro, mentre quello “intermedio” Modena aumenterà la potenza fino a 330 CV e l’assegno da firmare fino a 85.200 Euro. Diverso il discorso per il top di gamma Trofeo, il più sportivo in assoluto, che è proposto con il V6 Nettuno di derivazione MC20 da 530 cavalli al prezzo di 114.950 Euro.

Ovviamente ogni versione può essere ulteriormente impreziosita con diversi accessori, che spaziano dai Pack estetici a quelli rivolti alla meccanica, senza trascurare quelli relativi agli aiuti elettronici per l’assistenza alla guida di Livello 2. Per quanto riguarda la resa visiva, la Grecale può essere allestita come optional con la tinta Rosso Gran Turismo (+7.930 Euro) oppure con quelle di base assieme al Pacchetto Nerissimo (+1.464 Euro), che aggiunge diversi dettagli di questo colore assieme ai vetri posteriori privacy, all’impianto di scarico in nero anodizzato e, a parte, ai cerchi in lega Cirio da 21” su pneumatici specifici (+4.307 Euro).

Passando nell’abitacolo, gli optional previsti sono la dock-station per la ricarica induttiva wireless dello smartphone (+1.147 Euro), il climatizzatore automatico tri-zona (+1.025 Euro), l’impianto audio a 21 altoparlanti (+2.562 Euro), i sedili anteriori e posteriori in pelle riscaldabili (+3.733 Euro) e gli inserti in rame e fibra di carbonio per la plancia (+3.337 Euro).

A livello di meccanica, invece, spicca il Pacchetto Handling (+1.891 Euro) con differenziale autobloccante, pinze freno nere e pedaliera in acciaio, mentre in fatto di ADAS le aggiunte rispetto alla dotazione di serie sono il pacchetto Drive Assistance 1 Plus (+2.818 Euro) – con cruise control e funzione Stop&Go, gruppi ottici adattivi Full LED, retrovisori esterni auto-oscuranti e monitoraggio degli angoli ciechi – e l’ancora più completo Drive Assistance 2 Plus (+6.051 Euro), che integra al precedente il navigatore e il riconoscimento della segnaletica stradale.