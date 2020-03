Maserati MC12 Corsa: in vendita uno dei soli 12 esemplari costruiti

Uno dei 12 esemplari di Maserati MC12 Corsa mai realizzati, risalente al 2007, è in vendita. Si tratta di una delle Maserati più potenti di sempre

Con l’arrivo della Maserati MC20 prevista per maggio, la Casa del Tridente entra in una nuova era. Il nome MC20 richiama direttamente la Maserati MC12, una delle supercar più potenti e grintose mai prodotte dal Marchio italiano. Proprio una fiammante MC12 Corsa, uno dei soli 12 esemplari realizzati, è stata messa all’asta da Girardo & Co. Un’occasione unica per i facoltosi appassionati che possono permettersi l’acquisto di una tale hypercar.

La MC12 Stradale è la versione omologata per utilizzo stradale della Maserati MC12 GT1 impegnata nelle competizioni GT internazionali. La GT1 aveva un motore V12 da 6 litri, in grado di sviluppare una potenza di 580 cavalli. La MC12 invece ne vanta 630. Il propulsore V12 nascosto sotto il cofano della Corsa è capace di erogare una potenza di 755 CV a 8000 giri/min. La Maserati MC12 pesa 1.150 kg a secco, un peso molto contenuto grazie all’utilizzo della fibra di carbonio e alla monoscocca a nido d’ape Nomex. La velocità massima raggiunta dall’auto è di 325 km/h e lo scatto da 0 a 200 km/h è completato in 6,4 secondi. Il cambio è un sequenziale semiautomatico Cambiocorsa a 6 velocità.

Il telaio n°ZAMDF44B000029631, quello messo in vendita da Girardo & Co, è l’8° dei 12 esemplari costruiti ed è arricchito da una targhetta interna la quale riporta “Commemorates the victory at its maiden long distance race the 24hrs of Spa. A first in racing history“.