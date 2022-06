Maserati MC20 Cielo: confermata la versione elettrica Folgore per il 2025

Il responsabile della gamma veicoli Maserati, Federico Landini, ha assicurato che la prima versione elettrica della MC20 sarà la cabriolet in allestimento Folgore

Sono passati pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale della nuovissima Maserati MC20 Cielo… ma a quanto pare le sorprese in merito a questo modello non sono ancora finite. La Casa del Tridente, grazie alle parole del portavoce Federico Landini (Vehicle Line Executive Manager) riportate dal magazine AutoExpress, ha infatti confermato che dopo la versione endotermica del 2023 con motore V6 Nettuno da 630 cavalli è in programma quella con powertrain full-electric, prevista entro il 2025 e con una potenza superiore ai mille cavalli.

Tra Coupé e Cabrio, però, la prima BEV Maserati ad arrivare sul mercato sarà proprio la MC20 Cielo della gamma Folgore, seguita da quella con tettuccio in lamiera: entrambe, in ogni caso, condivideranno l’architettura a tre propulsori a batterie già vista sulla GranTurismo Folgore, grazie alla quale lo scatto 0-100 dovrebbe essere coperto in un tempo inferiore ai tre secondi. Per quanto riguarda il telaio, inoltre, sembra che anche la costruzione in fibra di carbonio cambierà in modo da soddisfare appieno le esigenze tecniche previste dal progetto iniziale.