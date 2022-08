Maserati MC20 Cielo: debutto in grande stile alla Monterey Car Week

La Casa del Tridente ha presentato ufficialmente la Maserati MC20 Cielo all'evento The Quail della Monterey Car Week californiana

La Monterey Car Week si è conclusa da pochi giorni e uno degli eventi più apprezzati dal grande pubblico è sicuramente quello denominato “The Quail – a Motorsports Gathering” dove tra le protagoniste si è distinta in particolar modo la nostra, bellissima, Maserati MC20 Cielo. La supersportiva a cielo aperto della Casa del Tridente è andata incontro al suo primo debutto ufficiale negli Stati Uniti, al fianco della versione Coupé e della Grecale Trofeo.

Il progetto MC20 è stato introdotto per la prima volta nel 2020 e vuole essere la diretta evoluzione della precedente MC12: equipaggiata con il motore V6 Nettuno a doppio turbo-compressore da 3 Litri per 630 cavalli e 730 Nm di coppia massima, la versione Cielo si distingue per la presenza di un tettuccio in vetro PDLC retrattile elettro-cromico, che può cambiare colore da trasparente a nero opaco con la semplice pressione di un pulsante sulla plancia. Disponibilità e prezzi per il mercato europeo? Maserati non ha ancora svelato nulla… ma vi aggiorneremo.