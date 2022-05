Maserati MC20 Cielo: la supercar in versione cabrio è pronta al debutto

La Casa del Tridente ha ufficializzato il nome della versione "scoperta" della bellissima MC20: si chiamerà Cielo e sarà presentata la prossima settimana

Una nuova MC20 farà presto capolino sui nostri schermi: dopo la versione Coupé, presentata nel 2020, ora è (quasi) giunto il momento di vedere quella con tettuccio removibile, che finora era conosciuta come “Cabrio” ma che in questi giorni ha ricevuto una denominazione particolare (e ufficiale) da parte della Casa del Tridente. Si chiamerà MC20 Cielo, con le due lettere MC in riferimento all’acronimo Maserati Corse, il numero 20 in riferimento all’inizio (nel 2020) della nuova era elettrificata per il marchio italiano e il termine Cielo… perchè offrirà emozioni da supercar completamente “en-plein-air“.

Proprio come la Coupé, anche la Maserati MC20 Cielo è stata sviluppata dal Maserati Innovation Lab di Modena e sarà costruita nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti: le aspettative per questa vettura sono molto elevate, ma per tutti i dettagli del caso vi consigliamo di non perdervi l’appuntamento della sua presentazione ufficiale, fissata per il prossimo 25 maggio. Stay tuned!