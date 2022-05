Maserati MC20 Cielo: le emozioni “en-plein-air” diventano realtà

La versione "a cielo aperto" della MC20 ottiene il nome di Cielo e combina le entusiasmanti prestazioni del motore Nettuno V6 con una silhouette a tettuccio rigido (ripiegabile in 12 secondi)

Dopo l’ultimo teaser pubblicato sui canali social e le immagini ufficiali presentate in anteprima nei mesi precedenti, oggi è arrivato il grande giorno: il marchio Maserati ha finalmente presentato la versione Cabrio della supersportiva MC20, che sarà conosciuta con il nome di “Cielo” e sarà caratterizzata per delle forme che mantengono l’aerodinamicità del modello originale… pur adottando un tettuccio retrattile rigido che si può ripiegare nell’arco di 12 secondi. Volete saperne di più? Allora continuate a leggere il nostro articolo di presentazione!

MASERATI MC20 CIELO: IL TETTO PUO’ CAMBIARE COLORE!

Iniziamo dalla base tecnica: la nuova Maserati MC20 Cielo conferma quanto di buono ha già fatto vedere la versione Coupé, la cui scheda tecnica mette in mostra un telaio monoscocca in fibra di carbonio, un’aerodinamica sopraffina e le splendide portiere ad apertura verticale. Rispetto a questa, tuttavia, la Cabrio ottiene una maggiore rigidità torsionale dello chassis e delle inedite prese d’aria, che ottimizzano ulteriormente i flussi anche per il fatto che il tettuccio in lamiera è ora sostituito con quello ripiegabile.

Il vero piatto forte, in realtà, è proprio questo: è realizzato in collaborazione con Webasto e le sue dimensioni sono le più generose in assoluto in tutta la storia delle “scoperte” a firma Maserati, inoltre si può richiudere in appena 12 secondi per assaporare l’ebbrezza di viaggiare ad oltre 300 km/h con il vento tra i capelli. Costruito interamente in vetro, è inoltre provvisto di tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) che permette il cambiamento della sua trasparenza (chiara, opaca o total black) con la semplice pressione di un comando entro il range di temperatura -30/+85 gradi centigradi.

MASERATI MC20 CIELO: QUALCHE CHILO DI TROPPO? NO PROBLEM!

Come su tutte le cabrio, l’adozione di questo dispositivo ha comportato per la Maserati MC20 Cielo un leggero aumento del suo peso a secco, quantificabile in circa 65 kg a causa del sistema di movimento del tettuccio stesso e del conseguente rinforzo della relativa parte di telaio coinvolta in causa. In questo modo il totale arriva a 1.540 kg, per un valore che (fortunatamente) non ha intaccato in maniera troppo importante le generose prestazioni del 3.0 V6 Nettuno con tecnologia di derivazione F1 presente sotto al cofano.

Abbinato al cambio automatico a otto rapporti e al differenziale autobloccante posteriore, questo motore da 630 cavalli e 730 Nm di coppia massima è comunque in grado di spingere la MC20 Cielo fino alla top speed di 320 km/h, fermando allo stesso tempo il cronometro nello scatto 0-100 sul valore di tre secondi netti. Siamo in ogni caso di fronte a numeri da supersportiva “di razza”, che è in grado di farsi valere sia su strada che, ovviamente, nel suo ambiente naturale: la pista.

MASERATI MC20 CIELO: ABITACOLO HI-TECH

Passando nell’abitacolo, la Maserati MC20 Cielo eredita sostanzialmente la dotazione già vista sulla Coupé confermando i rivestimenti di plancia e sedili in pelle e Alcantara assieme ai numerosissimi dettagli in fibra di carbonio, tra cui le finiture del volante che ora presenta anche delle nuove leve di comando e il caratteristico pulsante di accensione di colore blu.

Due i display a disposizione del guidatore, entrambi da 10”: il primo è il Digital Cockpit mentre il secondo è l’infotainment Maserati Touch Control Plus, provvisto di assistente intelligente, servizi Connect e impianto audio High Premium Sonus Faber a 12 altoparlanti. Per quanto riguarda le modalità di guida, la scelta si alterna tra le mappature Wet, GT, Sport, Corsa ed ESC OFF: la più “corsaiola” è proprio quest’ultima, che va a ritoccare in funzione racing la risposta di motore , sospensioni elettroniche, sound dello scarico e livello di trazione, escludendo allo stesso tempo il Traction Control permettendo a chi siede dietro al volante di dilettarsi in sbandate controllate tra i cordoli del proprio circuito preferito.

MASERATI MC20 CIELO: DISPONIBILE IN VERSIONE SPECIALE “PRIMASERIE”

Per quanto riguarda la disponibilità, la bellissima Maserati MC20 Cielo sarà commercializzata in prima battuta con una versione a tiratura limitata a soli 60 esemplari che, per l’occasione, prenderà il nome di “PrimaSerie“. Le sue caratteristiche distintive? La tinta esclusiva Acquamarina per la carrozzeria con badge dedicati (anche sui poggiatesta dei sedili) e i cerchi in lega da 20” Matt Black con finitura White Gold, che eventualmente possono essere sostituiti a richiesta con quelli in carbonio dal peso inferiore di 30 kg.

Lato prezzi, al momento il listino ufficiale della MC20 Cielo non è ancora stato comunicato ma le ultime indiscrezioni riportano un valore in partenza da circa 260.000 Euro: se siete interessati all’acquisto, vi consigliamo di rimanere sintonizzati sui nostri canali perchè appena Maserati confermerà questa cifra… sarete i primi a saperlo!