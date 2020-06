Maserati MC20: motore 3 Litri V6 biturbo e sistema mild-hybrid

Ecco qualche nuova informazione sulla futura Maserati MC20: sarà equipaggiata con un motore 3 Litri V6 a doppia sovralimentazione e sistema mild-hybrid a 48V

Dopo averla scovata tra le strade di Milano a marzo, la Maserati MC20, futura supersportiva della Casa del Tridente, torna a far parlare di sè, regalandoci qualche nuova informazione in vista della sua presentazione ufficiale, posticipata a settembre a causa degli effetti dell’emergenza Coronavirus.

Secondo le ultime indiscrezioni, la MC20 potrà contare su un motore 3 Litri V6 biturbo installato centralmente, capace di erogare la bellezza di 542 cavalli: un’unità propulsiva abbinata al cambio automatico a doppia frizione con otto rapporti e… a un sistema ibrido, probabilmente un mild-hybrid a 48V poi convertibile e installabile anche su altre vetture del marchio italiano, come la Granturismo, la Grancabrio e il futuro C-SUV su base Levante.

Quanto visto dalle immagini che trovate nella gallery fa capire, in ogni caso, la stretta parentela con la 4C prodotta da Alfa Romeo, il che fa pensare di conseguenza anche a una certa vicinanza tra il V6 che equipaggerà la MC20 e i propulsori che spingono attualmente le Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Tutte speculazioni, ovviamente, che rimandano per forza di cose alla presentazione ufficiale di settembre, dove ogni dubbio sarà dissolto: anche in termini di prezzo finale, che alcune voci di corridoio vedono assestarsi tra i 137mila e i 146mila Euro.