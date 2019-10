Mazda auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2019

Mazda è auto ufficiale della kermesse della Festa del Cinema di Roma 2019, che si tiene nella Capitale dal 17 al 27 ottobre

Sono ben 45 le Mazda che, dal 17 al 27 ottobre 2019, saranno a disposizione degli appassionati di cinema che partecipano alla Festa del Cinema di Roma grazie a uno speciale “VIP Service” predisposto appositamente per il pubblico. I cinefili potranno così spostarsi dall’Auditorium Parco della Musica al MAXXI in tutta comodità. I visitatori potranno così conoscere dal vivo e da vicino la nuova Mazda CX-30, presentata di recente dalla Casa giapponese.

Mazda si conferma auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma per il settimo anno consecutivo. Sfila quindi sul tappeto rosso romano così come ha già fatto in occasione dei Nastri d’Argento 2019. Si conferma forte, dunque, il legame tra Mazda e il mondo del cinema: “È infatti con la settima arte che il Costruttore giapponese condivide un valore importante, ovvero la capacità di suscitare emozioni e di arricchire la vita delle persone – spiega la casa auto -. Da sempre, Mazda si distingue per la sua continua ricerca del piacere di guida e delle emozioni che le sue auto sono in grado di dare”.

Una filosofia che la Casa di Hiroshima ha definito in maniera ben precisa: Jinba Ittai, la chiamano, ossia la sintonia tra cavallo e cavaliere, l’unione perfetta tra l’uomo e la macchina.