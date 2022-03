Mazda CX-60: il primo SUV ibrido plug-in è finalmente arrivato!

Il marchio giapponese ha presentato la nuova Mazda CX-60, che arriverà in Italia a partire dal mese di settembre

Dopo gli ultimi video teaser pubblicati sui canali social, la Casa di Hiroshima ha presentato una delle vetture più attese dagli automobilisti europei: ecco a voi la nuova Mazda CX-60, primo SUV del brand giapponese che potrà contare in gamma anche un’inedita motorizzazione ibrida a tecnologia plug-in. Con delle linee estetiche che confermano lo stile “Kodo Design”, arriverà nei concessionari italiani da settembre con un prezzo lancio di 49.950 Euro.

MAZDA CX-60: LINEE MUSCOLOSE E POSSENTI

Partendo proprio dall’estetica, la nuova Mazda CX-60 si presenta con delle proporzioni decisamente imponenti da vero SUV di razza: lunga 4,74 metri, larga 1,89, alta 1,68 e con un passo di 2.870 millimetri, propone un elevato spazio a bordo per tutti i passeggeri e un bagagliaio capiente e funzionale con capacità da 570 a 1.726 Litri nel caso in cui si decida di abbattere i sedili posteriori.

Le linee sono molto eleganti ma, allo stesso tempo, ispirano anche un tocco di sportività: l’anteriore è caratterizzato dall’ampia mascherina con logo centrale, dalle vistose prese d’aria ai lati del paraurti e dai gruppi ottici Full LED affilati, che proseguono poi su fiancate lisce, pulite e dagli ampi passaruota dove possono trovare posto cerchi in lega da 18 oppure da 20 pollici. Il posteriore, invece, mette in luce un paraurti bombato e sovrastato da fari sempre a LED, separati dall’ampio portellone centrale a chiusura automatica.

MAZDA CX-60: ELEGANTE E ALTAMENTE TECNOLOGICA

Passando nell’abitacolo, la nuova Mazda CX-60 si caratterizza per una configurazione degli strumenti minimale ma estremamente funzionale, incastonati all’interno di rivestimenti con materiali pregiati tra cui la pelle nappa e il legno d’acero. Il guidatore ha a disposizione un digital cockpit con schermo da 12,3” (eventualmente abbinabile all’head-up display) e il display dell’infotainment, il quale ha il compito di visualizzare anche lo stato e il funzionamento della powertrain ibrida.

Tra le peculiarità elettroniche della Mazda CX-60 non possono mancare gli ADAS, inseriti all’interno del pacchetto di ultima generazione i-Activsense: i più importanti sono la telecamera esterna con angolo di visuale a 360°, il cruise control adattivo con rilevamento di pedoni e ciclisti, l’assistente alla svolta in condizioni di traffico, il mantenimento della corsia e l’avvertenza per l’avvicinamento di veicoli quando si effettua la retromarcia.

MAZDA CX-60: LA PRIMA IBRIDA “ALLA SPINA”

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Mazda CX-60 è stata presentata al pubblico come primo SUV del marchio giapponese equipaggiato con un’inedita powertrain ibrida plug-in: quest’ultima è formata da un propulsore base a benzina 2.5 Skyactiv-G da 192 cavalli e da un’unità elettrica supplementare da 136 cavalli, che spinge l’output prestazionale complessivo fino a 327 cavalli e 500 Nm di coppia massima.

Presente all’appello anche una batteria con capacità di 17,8 kWh, che secondo la scheda tecnica è in grado di assicurare un’autonomia massima di 60 km quando si viaggia in elettrico. In alternativa è possibile optare per le altre due soluzioni di tipo mild-hybrid a 48V, associate rispettivamente a un benzina da 3.0 Litri e a un turbo-diesel da 3.3 Litri con cambio automatico a otto rapporti.

MAZDA CX-60: VERSIONI E PREZZI

La nuova Mazda CX-60 sarà lanciata nei concessionari italiani a partire dal mese di settembre in quattro allestimenti: Prime Line, Exclusive Line, Homura e la top di gamma Takumi. Il listino prezzi parte da 49.950 Euro e arriva fino a 54.850 Euro.