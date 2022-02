Mazda CX-60: il SUV ibrido plug-in è pronto al debutto

Con un breve video teaser la Casa giapponese ha anticipato alcuni tratti estetici della prossima Mazda CX-60, la prima con powertrain ibrida plug-in

La Mazda CX-60 torna a far parlare di sè: anticipata lo scorso ottobre come SUV di fascia superiore rispetto alla più piccola CX-5, questa vettura sarà la prima a debuttare in Europa con un’inedita powertrain a tecnologia ibrida plug-in, alla quale verranno affiancati i ben collaudati Skyactiv-X a benzina e Skyactiv-D a gasolio di tipo mild-hybrid già visti sugli altri modelli della gamma. La data da segnarsi sul calendario per vederla dal vivo? Più vicina di quello che si pensa.

Grazie a un video teaser pubblicato su YouTube e sulle piattaforme social, il marchio Mazda ha ufficializzato il debutto della CX-60 per il prossimo 8 marzo: questa sarà la prima di altre tre vetture a “ruote alte” in via di commercializzazione entro il 2023 nell’ambito del piano “Large Product Group”, che proporrà in futuro anche l’alternativa a sette posti chiamata CX-80.

La Mazda CX-60, infatti, sarà un SUV a cinque posti che riprenderà alcuni tratti della CX-50 destinata al mercato americano, tra i quali le linee muscolose della carrozzeria e il cofano pieno di nervature. Queste si possono intravedere nel teaser pubblicato dalla Casa di Hiroshima, dove si nota anche un disegno del tutto inedito per i gruppi ottici anteriori: essi sono divisi sostanzialmente in due parti, con quella interna rivolta verso la grande griglia centrale. Per tutti gli altri dettagli, rimaniamo in attesa dell’unveiling ufficiale.