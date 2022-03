Mazda CX-60: primi teaser in attesa del debutto

Un altro video teaser svela (anche se in maniera velata) le forme del nuovo SUV a cinque posti del marchio giapponese

Manca meno di una settimana alla presentazione ufficiale: la Mazda CX-60, nuovo SUV ibrido plug-in della Casa di Hiroshima, è ormai pronta al debutto (previsto per l’8 marzo) ma delle sue forme, purtroppo, non è stato anticipato molto. Dopo il primo teaser delle scorse settimane, tuttavia, oggi è stato pubblicato un nuovo video che lascia spazio a nuove interpretazioni su come saranno le forme della sua carrozzeria, basate sui principi del Kodo Design… e non solo.

Da quanto si apprende direttamente dai tecnici Mazda, il design esterno si ispira “al principio estetico giapponese del “meno è meglio” (“less is more”) e al concetto di Ma, la bellezza tranquilla e solenne dello spazio vuoto che crea un’auto dall’aspetto non appariscente ma che trasmette sicurezza“.

Osservando la vettura di profilo nella sua inedita tinta bianca, si può notare un “vivido flusso di luce che dall’estremità del tetto scende a picco lungo il parafango posteriore come fosse una linea decisa tracciata da un pennello da calligrafia giapponese e che pianta saldamente a terra la vettura. Questo, combinato con la linea di cintura della parte anteriore, crea sulla fiancata un sottile movimento che riflette l’ambiente in un modo unico ma semplice, conferendo vitalità all’auto“. Per tutti gli altri dettagli, fortunatamente, non dovremo attendere ancora molto…