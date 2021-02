McLaren Artura, la supercar ibrida pronta al debutto

McLaren ha dato appuntamento al 16 febbraio per il reveal (evidentemente virtuale) della nuova Artura, supercar ibrida ad alte prestazioni di nuova generazione che si collocherà tra la GT e la 720S rafforzando ulteriormente la presenza di McLaren nel settore delle supercar. Artura sostituirà di fatto le Super Series – introdotte nel 2015 con la […]

McLaren ha dato appuntamento al 16 febbraio per il reveal (evidentemente virtuale) della nuova Artura, supercar ibrida ad alte prestazioni di nuova generazione che si collocherà tra la GT e la 720S rafforzando ulteriormente la presenza di McLaren nel settore delle supercar. Artura sostituirà di fatto le Super Series – introdotte nel 2015 con la 570S – che usciranno di produzione alla fine di quest’anno in occasione del lancio della 620R, serie limitata ispirata alla GT4.

Artura è la prima ibrida di serie della McLaren è dotata di un nuovo motore a benzina V6 e permetterà anche una modalità di guida su strada esclusivamente elettrica. E’ basata sulla inedita architettura McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) che – si legge nella nota dell’azienda – apre la strada a una nuova era per il design avanzato del telaio flessibile McLaren Ottimizzata per i propulsori ibridi ad alte prestazioni e le tecnologie di ultima generazione, questa architettura innalza le qualità del telaio leggero McLaren a nuovi livelli.

Progettata, sviluppata e prodotta nel Regno Unito presso il McLaren Composites Technology Centre (MCTC), la struttura all’avanguardia di Artura ha comportato un investimento di 50 milioni di sterline nella regione dello Sheffield, la nuovissima struttura flessibile sosterrà le prossime generazioni di supercar ibride McLaren che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi anni.

“Questa nuovissima supercar McLaren è il distillato di tutto ciò che abbiamo creato fino ad oggi; tutto ciò che abbiamo imparato e attuato – ha commentato Mike Flewitt, Ceo di McLaren Automotive – Questo è un nuovo tipo di auto sportiva McLaren per una nuova era, un modello straordinario per il pilota che offre prestazioni eccezionali e un’autonomia completamente elettrica in grado di coprire la maggior parte dei percorsi urbani. Non vediamo l’ora di mostrarla ai clienti”.