McLaren Artura: la supercar ibrida rende onore alla regina Elisabetta II

In omaggio ai settant'anni del suo lungo regno, il marchio McLaren ha deciso di creare una one-off della Artura dedicata alla Regina del popolo britannico

Il prossimo 2 giugno 2023 cadrà il 70° anniversario del regno di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, incoronata formalmente il 2 giugno del 1953 presso l’Abbazia di Westminster. Sarà certamente un evento molto speciale per tutto il popolo britannico, che il marchio McLaren ha deciso di omaggiare con una versione speciale della sua Artura in veste “one-off”.

Autore di questa opera d’arte su quattro ruote è la divisione interna di personalizzazione McLaren Special Operations, che lo scorso 12 maggio l’ha fatta uscire dagli stabilimenti rendendo contemporaneamente onore alla 18° ricorrenza dell’inaugurazione (sempre da parte della regina) del McLaren Technology Centre. La sua particolarità è la vernice speciale “Platinum Jubilee” in argento platino realizzata in collaborazione con l’azienda specializzata AkzoNobel, in abbinamento al badge commemorativo all’anteriore che sostituisce quello della Casa di Woking.

“E’ stato un vero onore per il McLaren Special Operations creare una nuova ed esclusiva vernice per celebrare il Giubileo di platino della regina Elisabetta II – ha commentato Ansar Ali, Managing Director del reparto MSO – Questa colorazione speciale, che sarà disponibile per i clienti come optional, sarà un tributo appropriato per rendere omaggio a questo storico traguardo”.