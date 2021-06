McLaren F1: all’asta un esemplare del 1995 con 400 km all’attivo!

Il prossimo 13-14 agosto il Concorso d'Eleganza di Pebble Beach metterà in vendita una splendida McLaren F1 praticamente nuova. Il suo valore? Prossimo ai 13 milioni di Euro

Anche se oggi la McLaren può vantare a listino supercar tanto leggendarie quanto innovative come la Artura oppure la Elva, non bisogna mai dimenticare qual è stata la prima in assoluto a rendere celebre la Casa di Woking nel mondo delle competizioni. Gli appassionati la ricorderanno sicuramente: stiamo parlando della McLaren F1, prodotta in soli 106 esemplari tra il 1992 e il 1998 e vincitrice della 24 Ore di Le Mans del 1995 grazie alla versione GTR curata dal team britannico Kokusai Kaihatsu Racing.

Una vettura prestigiosa e, tra l’altro, molto ricercata dai collezionisti, che diventerà protagonista nel prossimo Concorso d’Eleganza di Pebble Beach previsto per il 13-14 agosto: durante la kermesse americana, infatti, gli organizzatori metteranno all’asta il modello #29 costruito proprio nel 1995 e caratteristico per la sua livrea Creighton Brown con interni in pelle e alcantara marrone. Cosa la rende così speciale? Certamente la sua dotazione di bordo, comprensiva di orologio TAG Heuer e set di valigie per i grandi viaggi… ma anche per il fatto che il suo motore, in 26 anni, ha percorso solamente 400 km!

In precedenza, infatti, questa McLaren F1 è stata conservata all’interno di un garage di un collezionista giapponese, che ovviamente l’ha curata fin nei minimi dettagli preservando la sua esclusività in tutto e per tutto. Basta che osserviate le foto presenti in gallery per rendervi conto che è praticamente nuova, come fosse uscita oggi dal concessionario!

Il fortunato proprietario che l’acquisterà (a una cifra sicuramente non inferiore ai 13 milioni di Euro) potrà quindi mettersi al volante di un pezzo di storia dell’automobilismo in perfette condizioni e potrà godere delle emozioni che sa regalare il potentissimo V12 BMW da 6.1 Litri installato nel retrotreno, capace di erogare la bellezza di 627 CV e 651 Nm di coppia massima. Per tutti gli altri… potete ammirarla in tutto il suo splendore nel video qua sotto: bella, vero?