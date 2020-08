McLaren Senna Ride-On: la baby-supercar elettrica per i più piccoli

Dopo le riproduzioni della P1 e della 720S, McLaren propone anche la Senna in versione "Ride-On", a tutti gli effetti una supercar-giocattolo per i bambini con la passione per le corse

Vi ricordate la 720S “Ride-On”, mini-supercar per bambini creata ad immagine e somiglianza della sportivissima di casa McLaren? Ecco, sulla scia di questo “giocattolone” a quattro ruote oggi il marchio britannico ha presentato la Senna “Ride-On”, versione “baby” destinata ai più piccoli di quella che è considerata essere la più estrema vettura da pista omologata per l’uso stradale.

Disponibile in cinque colorazioni, tra cui figurano il nero, il bianco, l’arancione Mira, il blu Vega e il rosso Memphis, ai quali presto si aggiungerà anche il giallo con dettagli verdi in onore del grande Ayrton Senna, questa sportiva in versione giocattolo può essere vista come il regalo perfetto per tutti quei pilotini in erba, dai 3 ai 6 anni, con la passione per le corse e la velocità. Sulla scia delle precedenti 720S e P1, anche la Senna “Ride-On” potrà contare su portiere diedrali funzionanti, un impianto frenante completo con tanto di luci posteriori e uno specifico sistema di infotainment attraverso il quale i bambini potranno ascoltare la loro musica preferita, semplicemente inserendo una chiavetta USB o una memory card SD nell’apposito vano d’alloggiamento.

La Senna “Ride-On”, inoltre, potrà contare anche su un sound d’avanguardia, di diretta ispirazione della sua “sorella maggiore”: una volta nell’abitacolo, il giovane pilota potrà iniziare la sua esperienza di guida premendo il pulsante “Start” di accensione che attiverà la melodia del motore (elettrico), una feature che renderà questo giocattolo uno tra i più desiderati dai bambini. A riprova della sua qualità, Lando Norris, pilota di F1 per il team di Woking, l’ha testata personalmente… anche se con qualche difficoltà nel salire a bordo. Il suo prezzo? Al momento si assesta a 465 Euro per il mercato svizzero (circa 420 Euro per quello britannico), dove è ordinabile da subito presso le concessionarie McLaren e i migliori negozi di giocattoli.