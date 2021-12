McMurtry Spéirling: la Batmobile (compatta) a zero emissioni ma con 1000 CV

McMurtry Spéirling è una vera e propria supercar grazie al suo motore elettrico da 1000 CV e un rapporto peso potenza di 1:1. La vettura è lunga poco più di tre metri e può toccare una velocità massima di 320 km/h

Compatta, unica e con ben 1000 cavalli di potenza, tutti green: potremmo riassumere così il progetto McMurtry Spéirling. Ma accontentarci di questa semplice descrizione è impossibile, quindi scopriamo insieme questo esemplare davvero unico.

McMurtry Spéirling: le caratteristiche

Svelata per la prima volta in occasione del Goodwood Festival of Speed 2021, il progetto McMurtry Spéirling sta prendendo via via forma. Siamo davanti a un esemplare unico e davvero particolare. Il motivo? Beh, basta vedere qualche fotografia. Quante volte ci potrebbe capitare di guidare una Batmobile? Fantasie a parte, forse mai. Immaginate, poi, di mettervi alla guida di una vettura super compatta (è lunga poco più di tre metri) ed elettrica, ma non per questo ideale solo per il classico tragitto urbano casa-ufficio.

Non ci riferiamo solo alla livrea, ma alle sue prestazioni. Gli ingegneri di Spéirling, infatti, hanno lavorato sodo per sfruttare al massimo il poco spazio a disposizione (il progetto è completamente nuovo e non sfrutta basi esistenti) e la scelta è stata quella di concentrarsi al massimo sulla batteria. A bordo è presente un accumulatore da 60 kWh di capacità che ha portato ad avere una potenza di 1000 CV. Un risultato incredibile. La vettura, a trazione posteriore, è anche il risultato di un lungo lavoro di studio sul piano aerodinamico con scelte coraggiose, come quella di rinunciare al “classico” alettone in favore di altre soluzioni tecniche, come la pinna centrale. Purtroppo non è stata rivelata l’autonomia del motore (che accelera da 0 a 300 chilometri all’ora in nove secondi e può toccare una velocità massima di 320 km/h), ma i motivi di curiosità, già così, non mancano.