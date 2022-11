Meglio una Ducati SBK o una McLaren F1 come regalo di Natale?

RM Sotheby's presenta all'asta un lotto davvero prestigioso, che propone diverse Ducati e MV Agusta assieme alla McLaren F1 di David Coulthard

State pensando a quale regalo di Natale volete mettere sotto l’albero? Bè, se avete qualche soldino messo da parte e state pensando a un investimento per il futuro a tema motori… vi conviene dare un’occhiata al lotto (a questo link) che propone la casa d’aste RM Sotheby’s, il quale verrà battuto proprio nella giornata di oggi. Cos’ha di speciale? Vi basta scorrere le foto presenti in gallery per capire quali sono i gioielli che lo compongono: alcuni di essi sono davvero esclusivi e spaziano da alcune Ducati e MV Agusta storiche della categoria Superbike fino (addirittura!) alla McLaren F1 con cui corse il britannico David Coulthard durante la stagione di Formula 1 2001.

Per quanto riguarda le due ruote, vi vogliamo segnalare le due bellissime MV F4 prodotte durante i primi anni 2000: la prima è la 750 in versione “Senna”, mentre la seconda è la più potente 1000cc nella splendida livrea “Tamburini” in rosso e nero con cerchi Marchesini di colore oro. Entrambe sono praticamente nuove (!), proprio come le due Ducati che le accompagnano: da una parte è disponibile una rarissima 996 SPS/F, versione speciale top di gamma del 1999 che riprendeva la livrea di quella da corsa utilizzata da Carl Fogarty, mentre dall’altra spicca una 999R del 2006 in livrea “Fila”, la stessa che caratterizzava la 999 F03 vincitrice al debutto in SBK con Neil Hodgson.

Passando alle quattro ruote, il lotto di Monaco proposto da RM Sotheby’s lascia veramente a bocca aperta… oltre che l’imbarazzo della scelta: al suo interno sono disponibili numerose Ferrari moderne, che spaziano dalla 488 Spider versione Pista alla F12tdf fino alla 599 GTO, ma anche diversi modelli storici, tra i quali una F40 con pochissimi chilometri, una Testarossa originale, una Dino 206 GT, una 250 GT Coupé del 1959 e una 365 GTB/4 Daytona del ’73.

Largo anche alle Lamborghini, con una Diablo GTR, una rarissima Carrera GT del 2005 praticamente immacolata e addirittura una Reventón (esemplare numero 13 di 20 prodotti con appena 106 km all’attivo), a cui si aggiunge la già citata McLaren MP4-16 da Formula 1 guidata da Coulthard nel 2001 che la portò alla vittoria del GP inaugurale d’Australia e che, per la sua esclusività, sarà battuta a un prezzo finale superiore ai 2.000.000 Euro. La ciliegina sulla torta? Tra le varie BMW, c’è anche una Isetta 250 originalissima del 1959, proveniente dalla collezione “The Bavarian Legends Collection” e completamente restaurata. Allora, quale sarà il vostro regalo di Natale?