Mercato auto giugno 2021 volano elettriche e ibride e crollano Diesel e Benzina

Il primo semestre 2021 per il mercato auto non si è chiuso certamente bene con un giugno a -13,3% ed i primi sei mesi 2021 a -18,3% con le alimentazioni tradizionali in caduta libera (Diesel a -53,8% e benzina a -38,7 a giugno ma il trend è simile per il semestre…) che rappresentano il corpo centrale, traducendosi in una perdita di oltre 200.000 vetture.

Le ibride senza spina hanno già raggiunto a giugno 41.200 unità di cui quasi 6.000 a gasolio. Se le prime ibride hanno fatto più del 300%, le ibride con la spina (le plug-in) sono balzate al +1.697% rispetto allo stesso periodo del 2019 quando erano ancora quasi sconosciute. I forti incentivi delle elettriche unito alla spinta sempre più forte delle case per portarsi a casa gli incentivi che probabilmente non finiranno ben prima dell’anno con questo trend: le elettriche pure hanno sfondato il muro delle 7.000 a giugno e nei primi sei mesi ne sono state targate più di 30.000.

Il problema delle auto con la spina è che le infrastrutture di ricarica e le colonnine stanno crescendo molto meno velocemente e se a fine 2020 vi erano abbastanza colonnine per il parco circolante (circa 70.000 pezzi) a fine 2021 se raddoppiano le vetture e restano quasi ferme le colonnine visto che i tempi burocratici portano a quasi un anno il tempo per l’accensione di una colonnina dalla presentazione della domanda al Comune a causa di una burocrazia incredibile che confidiamo il PNRR sappia eliminare altrimenti il piano nazionale di ripartenza e resilienza rischia di schiantarsi alla prima curva…

Chi sta godendo di questa situazione è sicuramente Tesla che in Italia ha incrementato notevolmente la propria infrastruttura privata di ricarica superando le 40 stazioni (43 per la precisione) dando finalmente spazio ed energia alla Sardegna (Olbia ed Alghero), alla Sicilia (Catania) e al Sud (Brindisi) che sono le ultime quattro SuperCharger Tesla inaugurate portando le colonnine superveloci a quota 400 in Italia e ben di più ne troviamo nel Nord Europa! Forse le rivali farebbero bene a seguirla anche se ormai il vantaggio di Tesla sembra davvero notevole.

Purtroppo la corsa alla vendita e la scarsa formazione della rete vendita porta a vendere vetture elettriche ed ibride a persone non idonee o che utilizzano i punti di ricarica in modo scorretto come le ibride plug in che stanno occupando per ore colonnine da 22 kW quando non possono caricarne più di 3,7 KW all’ora causa loro caricatore interno di cui forse ignorano anche l’esistenza non essendo stati informati da venditori che probabilmente sono ancora qualche incertezza fra kW e KWh…

A livello complessivo a giugno 2021 nessuno dei giganti può sorridere ma le loro quote non si sono spostate di granchè a conferma che questa conversione verso l’elettrificazione così repentina ha portato disagi a tutti e se vogliamo davvero che l’Italia non abbia il parco circolante più vecchio del G20 conviene che il Governo rilanci gli incentivi per eliminare i vecchi Euro 0, 1 ed almeno 2 a favore delle auto ibride o elettriche ma anche con termici Euro 6 che di certo fanno meno danni.