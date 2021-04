Mercato auto primo trimestre 2021: volano le elettrificate e crolla il Diesel

I dati delle vendite confermano la fortissima ascesa delle auto ibride che, anche in marzo, grazie agli incentivi, sono la seconda motorizzazione preferita dagli italiani e, con il 27% di quota di mercato, sorpassano il diesel in progressivo calo, al 24,4% di rappresentatività. Nel primo trimestre 2021 le ibride presentano una quota del 26,8% e il diesel del 25,4%. Stabile al primo posto il motore a benzina al 31% a marzo e al 33,1% in gennaio-marzo. Il metano sale al 2,6% di quota (2,3% nel cumulato), il Gpl si posiziona al 6,1% (5,8% in gennaio-marzo).

Continua invece la flessione del mercato delle auto nuove che a marzo registra un calo del 12,7% rispetto allo stesso mese del 2019 (improponibile il confronto con le 28.415 auto immatricolate a marzo 2020 a causa dal lockdown totale). Le immatricolazioni nel mese sono ammontate a 169.684 unità, 24.600 vetture in meno rispetto a marzo 2019, nonostante il beneficio di due giorni lavorativi in più senza i quali il bilancio sarebbe stato ancor più negativo. Il 1° trimestre archivia 446.978 immatricolazioni, in calo del 16,9% rispetto al gennaio-marzo 2019. Dati pesanti ma attenuati dagli incentivi statali che però ad aprile andranno ad esaurirsi facendo presagire cadute molto pesanti con danni sia per lo Stato (meno IVA e tasse) sia soprattutto per la filiera automotive che rappresenta un pilastro per il nostro PIL e la stessa occupazione che necessita di nuovi interventi da parte del Parlamento anche per proseguire il rinnovo del parco circolante.

Gli incentivi per le vetture a bassissimo impatto evidenziano in marzo un boom per le auto plug-in salite al 4,5% di quota e per le BEV al 4,3% (rispettivamente al 3,6% e al 3% di rappresentatività nel cumulato), sfiorando quindi insieme quasi il 10%.

Purtroppo a fronte di un vero boom delle auto con la spina non vi è un’analoga diffusione dei punti di ricarica con le colonnine che crescono ancora troppo lentamente e quelle fast sono sempre un miraggio, escludendo Tesla che proprio a marzo ha raggiunto quota 6.000 colonnine a corrente continua in tutta Europa con l’Italia sempre piu’ coperta..