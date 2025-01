Mercato auto usate: novembre stabile a -0,3%, cresce la quota di vetture giovani

Il mercato delle auto usate ha registrato nel mese di novembre 2024 una sostanziale stabilità, con 462.210 trasferimenti di proprietà, segnando un lieve calo del -0,3% rispetto allo stesso mese del 2023 (463.547 passaggi). Come sottolinea Unrae, i trasferimenti netti si attestano su un modesto -0,1%, mentre le minivolture (passaggi temporanei ai rivenditori) mostrano una contrazione del -0,5%. Nei primi 11 mesi dell’anno, il mercato ha fatto registrare una crescita del +7,2%, con un totale di 4.945.228 passaggi di proprietà, rispetto ai 4.613.552 dello stesso periodo del 2023. Tuttavia, rispetto al 2019, il mese di novembre segna un livello inferiore del -4,9%, mentre il dato cumulato gennaio-novembre è inferiore del -3,6%.

Mercato auto usate: come sono cambiati i trasferimenti

Il diesel si conferma la motorizzazione più diffusa, ma continua a perdere terreno: la sua quota scende al 42,8%, rispetto al 45,1% dei primi 10 mesi dell’anno, e al 44,9% nel dato cumulato degli 11 mesi. Il benzina resta al secondo posto con una leggera flessione al 39,1%, registrando un calo di -0,4 punti percentuali, mentre nel cumulato tocca il 38,7%.

Le ibride guadagnano terreno, con una quota dell’8,9% nel mese e del 7,7% nel cumulato. Seguono le auto a GPL, che si attestano al 4,9% di quota nel mese e al 4,8% nell’anno. In lieve calo il metano, al 2,1% a novembre e al 2,2% nel periodo gennaio-novembre. Continua la crescita, seppur contenuta, delle vetture BEV (elettriche) e plug-in hybrid, che salgono rispettivamente allo 0,9% e 1,2% (contro lo 0,8% e 1,0% del cumulato).

I trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità salgono al 23,3%, segnando un incremento di +1,6 punti percentualirispetto a novembre 2023. In dettaglio:

Le auto da 2 a 4 anni rappresentano il 12,5% del totale (+1,0 p.p. rispetto al 2023).

rappresentano il del totale (+1,0 p.p. rispetto al 2023). Le vetture da 1 a 2 anni salgono al 4,4% , con un aumento di +0,6 punti .

salgono al , con un aumento di . Stabili le auto più recenti (0-1 anno) al 6,4% , invariato rispetto al 2023.

, invariato rispetto al 2023. In lieve calo le auto con oltre 10 anni, che scendono dal 48,4% al 47,4% nel mese (-2,3 p.p. rispetto al 2023).

A livello territoriale, la Lombardia si conferma al primo posto con una quota del 16,1%, in crescita di 0,2 punti percentuali, seguita dal Lazio al 9,5% (-0,2 p.p.) e dalla Campania, stabile al 9,3%. Le minivolture mostrano una diminuzione delle permute da privati e società, scese al 53,1%, in calo di -3,2 puntirispetto all’anno precedente. Crescono invece le auto provenienti dal noleggio a lungo termine, che raggiungono l’11,6%(+1,3 p.p.), e dal noleggio a breve termine, che salgono all’8,6% (+2,5 p.p.). In sintesi, il mercato dell’usato a novembre evidenzia una tenuta generale, con un interesse crescente per le vetture più giovani, mentre le motorizzazioni tradizionali come diesel e benzina continuano a perdere quote a favore di soluzioni più moderne come le ibride e le elettriche.