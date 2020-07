Mercedes 300 SL Ali di Gabbiano: arriva il modellino in scala 1:38

Il modellino ufficiale della Mercedes 300 SL Ali di Gabbiano, in scala 1:38, è disponibile sul sito del Mercedes Benz Museum al prezzo si soli 20 euro. Niente male rispetto al milione di euro che serve per l'originale

Modellismo, che passione! Avere un garage con vetture di ogni tipo è il sogno di ogni appassionato di auto, ma se avere le versioni reali per la maggiorate di noi è pressoché impossibile, perché non puntare sui modelli in scala? Queso modellino della Mercedes 300 SL, anche detta Ali di Gabbiano, in scala 1:38, vi stupirà.

Mercedes 300 SL Ali di Gabbiano: soli 20 euro per avere il modellino in scala

Chi non ha svignato, almeno una volta di possedere una iconica Mercedes 300 SL Ali di Gabbiano. La vettura del brand tedesco è tra le icone delle quattro ruote, ma il suo costo (circa un milione di euro) non la rende proprio accessibile a tutti. Se, però, non volte rinunciarci, potreste acquistare il modellino ufficiale del Mercedes Benz Museum, in scala 1:38, della celebre Gullwing. Questa riproduzione si può assembrare facilmente unendo tra di loro i cinque pezzi (telaio con ruote, carrozzeria, struttura interna, sedili e cruscotto) di cui è composta. Il prezzo? Decisamente abbordabile, circa 20 euro comprese viti di fissaggio e cacciavite per l’assemblaggio. Il modellino si può acquistare sul sito ufficiale MercedesBenzMuseum.com.