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Mercedes-Benz, 140 anni di storia e una rete di grandi concessionari!

Concessionarie, non showroom

Nell’anno in cui Mercedes-Benz celebra i 140 anni dalla nascita della prima automobile della storia, il linguaggio conta più che mai. Non si tratta semplicemente di “showroom”, ma di concessionarie strutturate, organizzate e professionali, capaci di garantire servizi di vendita, assistenza, consulenza, post-vendita e relazione con il cliente. Allo stesso modo, definirle genericamente “rete di partner” rischia di ridurre il ruolo di imprenditori e imprenditrici che, ogni giorno, rappresentano il marchio sul territorio. Sono Dealer a tutti gli effetti, talvolta veri fuoriclasse della distribuzione, capaci di entrare a pieno titolo tra i Top Dealers Italia, come riportato nella Guida Top Dealers Italia 2026.

Una festa diffusa sul territorio

La rete italiana della Stella ha scelto di celebrare l’anniversario con un grande evento diffuso, coinvolgendo 48 concessionarie da Palermo a Bolzano e oltre 10.000 ospiti tra clienti, appassionati e amici del Brand. Un “Big Bang” nazionale che ha trasformato le sedi dei Dealer in luoghi di incontro, racconto e relazione, con un red carpet dedicato alla nuova generazione di modelli Mercedes-Benz: dalla nuova CLA alla nuova Classe S, fino alle evoluzioni di GLB e GLC. Proprio la Classe S, presentata in anteprima italiana durante la serata, ha ricordato il ruolo storico della Stella nell’innovazione automotive, dalla sicurezza al design, fino alle tecnologie oggi estese anche ai modelli d’ingresso della gamma.

Il nodo del ritorno alle origini

La celebrazione dei 140 anni resta un passaggio importante, ma arriva in una fase complessa. Nei primi mesi dell’anniversario, il mercato finanziario non ha premiato Mercedes-Benz: il titolo MBG.DE su XETRA ha registrato una flessione del 27,09% tra il 1° gennaio e il 19 giugno. Un segnale che invita la Stella a ritrovare centralità, anche nella distribuzione, valorizzando fino in fondo il ruolo dei Dealer. “Ieri sera, insieme alla nostra rete, abbiamo celebrato un importante anniversario, ma anche il forte legame che unisce il Brand ai nostri concessionari”, ha dichiarato Luca Secondini, Direttore Marketing Mercedes-Benz Italia. Un legame che dovrà tornare a essere leva strategica, perché il futuro del marchio passerà anche dalla forza delle sue migliori concessionarie come finalmente vengono chiamate dai Top manager dopo aver cercato di ridurle a semplici agenzie creando un vero e pericoloso cortocircuito fra casa e cliente finale.

Ecco l’elenco dei Concessionari Mercedes-Benz presenti nella GUIDA TOP DEALERS ITALIA 2026: https://topdealersitalia.it/anagrafica/page/2/?search&geo&brand=mercedes-benz#038;geo&brand=mercedes-benz

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