Mercedes Classe T 2022: la multispazio per le famiglie, funzionale… e raffinata

La nuova Mercedes Classe T è arrivata: vuole essere la soluzione ideale per le famiglie numerose che vogliono delle vacanze all'insegna dell'eleganza

Nell’attesa di vedere come diventerà in versione 100% elettrica, la nuova Mercedes Classe T 2022 è stata finalmente presentata al pubblico: la multispazio della Stella non è semplicemente il “gradino inferiore” dei van Citan e Citan Tourer, ma piuttosto un’alternativa concreta che combina una grande disponibilità di spazio a bordo per tutta la famiglia alle funzionalità tipiche di una berlina compatta, confermando allo stesso tempo l’assoluto livello di eleganza per il quale da sempre si distingue il marchio di Affalterbach.

Come potete osservare anche voi sfogliando le foto presenti in gallery, la nuova Mercedes Classe T 2022 non esagera con le dimensioni esterne proponendo un corpo vettura dalle forme fluide ed eleganti e dalle proporzioni tutto sommato contenute. Nella versione a cinque posti (in futuro arriverà anche quella a sette) la lunghezza arriva a 4,5 metri, mentre larghezza e altezza si spingono fino a 1,86 e 1,81 metri: tutto è all’insegna della massima praticità e funzionalità, abbinate però a diversi dettagli di assoluto pregio come la mascherina frontale cromata e i cerchi in lega da 17”.

Il punto forte della nuova Mercedes Classe T 2022 è, ovviamente, la sua disponibilità di spazio a bordo: la capacità del bagagliaio, infatti, parte da 520 e arriva a un massimo di 2.127 Litri nel caso in cui si decida di abbattere il divano posteriore dove, secondo quanto riportato dal marchio tedesco, è possibile addirittura posizionare fino a tre seggioloni per bambini. L’accesso alla vettura, inoltre, è facilitato grazie alla soglia di carico ribassata (56 cm), alle doppie porte scorrevoli laterali e al portellone posteriore con apertura verso l’alto, che a richiesta può essere anche scelto con il sistema a doppio battente.

Passando nell’abitacolo, l’eleganza e la raffinatezza della nuova Mercedes Classe T si riscontrano nei materiali dei rivestimenti, sintetici per i sedili e il bracciolo centrale e addirittura in Neotex (lo stesso utilizzato per la gamma EQ) a livello dei pannelli interni delle portiere. Non mancano nemmeno le cromature su diversi elementi della plancia, così come la moquette per la zona retrostante la plancia comandi.

In questo caso la dotazione di serie è mutuata dai modelli top di gamma del marchio tedesco e comprende innanzitutto il celebre sistema infotainment MBUX con schermo touchscreen da 7”, che integra la compatibilità con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, il Bluetooth, la radio DAB e l’assistente richiamabile con i comandi vocali “Hey Mercedes“. Completano il pacchetto il quadro strumenti con display centrale da 5,5”, il climatizzatore automatico, il sistema Keyless Start, il volante multifunzione con pulsanti Touch Control e l’Ambient Lighting a LED, differente a seconda dell’allestimento (Style e Progressive).

Dal punto di vista della sicurezza di bordo, la nuova Mercedes Classe T non delude e propone infatti una suite di ADAS per la guida assistita di Livello 2 davvero completa: di serie sono presenti l’assistenza per le partenze in salita e per la guida con vento laterale, l’assistenza con frenata attiva (anche agli incroci), l’antisbandamento attivo, l’assistenza per evitare gli angoli ciechi in caso di manovra e il rilevamento automatico dei limiti di velocità. Come optional, inoltre, si possono aggiungere il Distronic di assistenza alla guida attiva, il Parktronic con telecamera posteriore e lo stabilizzatore in caso di guida con rimorchio.

Lato motorizzazioni, la nuova Mercedes Classe T 2022 debutterà quest’anno solamente con propulsori a benzina e diesel, mentre in futuro è attesa la versione di serie della EQT Concept 100% elettrica: tra i primi il modello 160 da 102 cavalli e 200 Nm di coppia e il modello 180 da 131 CV e 240 Nm, mentre tra quelli a gasolio si potranno acquistare il 160d da 95 CV e 260 Nm e il più potente 180d da 115 CV e 270 Nm – quest’ultimo con funzione Overpower/Overtorque per un surplus di prestazioni fino a 120 cavalli e 295 Nm di coppia.

Tutti i motori della Mercedes Classe T 2022 saranno equipaggiati con la modalità Eco Start&Stop, mentre a livello di trasmissioni si potrà scegliere il cambio automatico a doppia frizione DCT a sette rapporti al posto di quello manuale a sei marce sui modelli 180, 160d e 180d. Disponibilità e prezzi? Il marchio Mercedes-Benz non ha ancora confermato nulla a riguardo, ma ci aspettiamo novità nelle prossime settimane.