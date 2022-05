Mercedes Classe T: a luglio nei concessionari da 26.450 Euro

La nuova multispazio della Casa della Stella può essere già ordinata in due livelli di allestimento (Style e Progressive) basati sulla configurazione a cinque posti

A breve distanza dalla presentazione ufficiale, il marchio Mercedes ha già annunciato l’apertura degli ordini in Italia della Nuova Classe T, multispazio che per il momento sarà disponibile nella sola versione di passo a cinque posti. Elegante, raffinata ma anche molto pratica e versatile: questo modello della Casa della Stella si propone come la porta d’accesso per tutti quegli automobilisti che stanno cercando un veicolo spazioso che possa essere utilizzato per raggiungere i luoghi di villeggiatura, con una grande capacità del bagagliaio grazie alla quale trasportare gli oggetti più ingombranti.

Costruita per servire al meglio le famiglie numerose che vogliono trascorrere insieme i momenti più importanti delle proprie attività all’aria aperta, la nuova Mercedes Classe T propone di serie una dotazione tecnologica di primo livello che può contare sull’infotainment MBUX con assistente vocale, su un pacchetto di ADAS di Livello 2 completo e funzionale, sul climatizzatore automatico e sul sistema Keyless Start&Go per avviamento e accesso alla vettura da remoto.

Per quanto riguarda la gamma motori, la Nuova Mercedes Classe T è proposta sostanzialmente in quattro versioni: la 160 da 102 cavalli e 200 Nm di coppia massima, la più potente 180 da 131 CV e 240 Nm, la 160d a gasolio da 95 CV e 260 Nm e la 180d da 115 CV e 270 Nm – quest’ultima con funzione Overpower/Overtorque per un surplus di prestazioni fino a 120 cavalli e 295 Nm di coppia. Tutte le motorizzazioni sono dotate di sistema Start&Stop e sono abbinate di serie al cambio manuale a sei marce, che può essere sostituito sui modelli a benzina e diesel più potenti con quello automatico DCT a doppia frizione e sette rapporti.

Gli allestimenti, invece, saranno sostanzialmente due – Style e Progressive – mentre il listino prezzi parte rispettivamente da 26.450 Euro nel caso della versione d’ingresso 160 Executive e da 30.580 Euro se si prende in considerazione la 180d Sport. L’arrivo nei concessionari? A partire dal mese di luglio.