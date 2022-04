Mercedes Classe T: il debutto è fissato per il prossimo 26 aprile

La nuova multispazio elettrica della Stella a Tre Punte prenderà spunto dal Concept EQT: ecco l'ultimo teaser prima del lancio

Segnatevi sul calendario la data del 26 aprile: in quest’occasione il marchio Mercedes-Benz presenterà in esclusiva la nuova Classe T, basata sul Concept EQT che vi avevamo svelato già l’anno scorso. Il suo segmento di attacco sarà quello delle multispazio, nel quale si affiancherà al Citan identificandosi come modello che risponde anche alle esigenze tipicamente ad appannaggio della categoria dei veicoli commerciali.

Le sue caratteristiche peculiari? La nuova Classe T di Mercedes sfrutterà la base già collaudata della Renault Kangoo e proporrà un corpo vettura fino a 7 posti per uno spazio a bordo sufficiente sia a trasportare oggetti di medio-grandi dimensioni che tutta la propria famiglia quando si prende la via delle vacanze. A livello di motorizzazioni, invece, la gamma verterà sia sui classici propulsori endotermici che su una specifica variante elettrica, per la quale però al momento non abbiamo informazioni ufficiali. Fortunatamente scopriremo tutto a riguardo tra meno di un mese: rimanete sintonizzati sui nostri canali!