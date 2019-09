Mercedes Concept EQV: il primo monovolume premium 100% elettrico

Mercedes Concept EQV è dotato di batterie con una capacità di 100 kWh, in grado di garantire un'autonomia fino a 400 km e una velocità massima di 160 km/h. Dopo 15' di ricarica si possono percorrere fino a 100 km

Tante le novità firmate da Mercedes presenti al Salone di Ginevra. Tra queste, una è particolarmente interessante: stiamo parlando di Mercedes Concept EQV, il monovolume nel segmento Premium con trazione esclusivamente elettrica a batterie che la casa tedesca vorrebbe presto trasformare in un modello di serie.

Mercedes Concept EQV: pratico, innovativo e a zero emissioni

Mercedes Concept EQV è il primo monovolume a livello mondiale nel segmento Premium con propulsione esclusivamente elettrica a batterie. La capacità delle batterie stesse è pari a 100 kWh e questo permette di avere un’autonomia fino a 400 km con un plus importante: la ricarica rapida di energia per percorrere fino a 100 km che avviene in soli 15 minuti per percorrere fino a 100 km. Grazie a una velocità massima di 160 km/h, offre un apprezzabile piacere di guida, anche al di fuori dei centri urbani. La concept car può essere comodamente ricaricata a casa tramite una Mercedes-Benz Wallbox o una normale presa di corrente domestica. La Concept EQV è equipaggiata con una catena cinematica elettrica compatta (eATS), montata all’altezza dell’asse anteriore, con una potenza pari a 150 kW.

Il motore elettrico, il cambio con rapporto di trasmissione fisso, l’impianto di raffreddamento e l’elettronica di potenza formano un’unità compatta altamente integrata.. Concept EQV è innovativo, green, ma anche pratico. L’abitacolo offre molteplici configurazioni dei sedili rendendo la vettura ideale per famiglie numerose, ma anche un valido alleato nel settore del trasporto passeggeri premium grazie alla dotazione ampia e completa, nonché il comfort di marcia offerto. Con la Concept EQV, infatti, Mercedes-Benz propone una soluzione completamente elettrica ed estremamente versatile, che può essere convertita in versione a 7 ed addirittura 8 posti, montando sedili singoli o divani.

Il design rappresenta un elemento vincolante per tutti i veicoli EQ. Esternamente spicca il frontale con la griglia del radiatore con modanature cromate ed una fascia di LED, che rappresentano due peculiarità del linguaggio stilistico EQ. Gli esterni sono tutti verniciati in argento high-tech ed il paraurti, impreziosito da due modanature cromate sulle estremità esterne e da grandi prese d’aria, conferisce alla vettura un’immagine inconfondibile. I fari a LED sottolineano l’indole sportiva della concept car. Questo impatto visivo viene enfatizzato dal profilo laterale essenziale e dai cerchi in lega leggera da 19 pollici, che esprimono dinamismo già a veicolo fermo. Il cuore di Concept EQV è il sistema infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che combina un sistema di comando vocale dotato di funzione auto-apprendimento con innovative funzionalità dedicate alla connettività.

Per Mercedes il trasporto si fa green

Il segmento dei trasporti oggetti e persone è al centro del progetto Mercedes, come confermato Wilfried Porth, Membro del Board of Management di Daimler AG for Human Resources e Director of Labour Relations, Mercedes-Benz Vans: “Stiamo lavorando per portare avanti con coerenza l’elettrificazione della propria gamma di prodotti. Con la realizzazione della Concept EQV, abbiamo compiuto un altro passo in avanti. Questo prototipo possiede tutte le qualità tipiche del brand e del segmento, che i Clienti Mercedes-Benz ben conoscono, apprezzano e si aspettano di trovare. Veicolo per viaggi in famiglia, compagna di avventure nel tempo libero o shuttle in stile lounge: queste caratteristiche, abbinate a una trazione elettrica a batterie, fanno della Concept EQV una concept car con un futuro radioso davanti a sé. Siamo molto orgogliosi di potere prossimamente offrire ai nostri Clienti un modello di serie basato su questo prototipo“.