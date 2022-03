Mercedes EQE 2022: ordini aperti in Italia, prezzi da 93.000 Euro

La nuova berlina elettrica della famiglia EQ può essere ordinata in due versioni: la 350+ Launch Edition e la EQE 43 4Matic

Presentata ufficialmente al Salone di Monaco 2021, la Mercedes EQE è finalmente in dirittura di arrivo per il mercato italiano: la Casa della Stella ha infatti aperto gli ordini in Italia per le due versioni previste attualmente dal listino, la EQE 350+ in versione Launch Edition e la EQE 43 4MATIC in allestimento Premium Plus.

Vicina nelle dimensioni alla CLS e nell’equipaggiamento alla top di gamma EQS, la Mercedes EQE è più compatta ma sia a livello di carrozzeria che di abitacolo è comunque capace di esaltare tutta l’eleganza di cui è capace il marchio di Stoccarda. Prendendo in considerazione la 350+ Launch Edition, per esempio, la EQE mette a disposizione dei clienti l’infotainment MBUX che, a richiesta, può essere dotato anche di Hyperscreen con comandi vocali, aggiornamenti OTA e personalizzazione completa dell’esperienza utente.

Lato motorizzazioni, la nuova Mercedes EQE si differenzia proprio a seconda delle due versioni disponibili al lancio in Italia: la 350+ è equipaggiata con un singolo motore sincrono a magneti permanenti da 292 cavalli e 530 Nm di coppia massima, al quale è abbinato il pacco batterie da 90,6 kWh che promette un’autonomia complessiva con un “pieno” di energia fino a 660 km. La EQE 43 4MATIC, invece, utilizza una powertrain a doppia unità elettrificata da 476 CV e 858 Nm che, per le maggiori prestazioni, riduce la percorrenza a un massimo di 530 km.

I prezzi della Mercedes EQE per l’Italia sono i seguenti: la 350+ Launch Edition (che eredita l’equipaggiamento dell’allestimento Premium) attacca da 93.017 Euro, mentre la più potente EQE 43 4MATIC da 116.142 Euro.