Mercedes EQE SUV: la berlina elettrica diventa ancora più grande e spaziosa

Stessa piattaforma della EQE berlina, sulla quale però ora si delineano forme da SUV di lusso. Sotto il cofano? Solo motori full-electric (anche AMG)

Dopo i primi teaser degli interni di qualche tempo fa, Mercedes ha finalmente presentato la versione a “ruote alte” della EQE che ricalca a tutti gli effetti la strategia già messa in campo con l’omonima versione della EQS. Si chiama EQE SUV ma non è assolutamente una versione derivata dalla “sorella” a berlina, perchè con le sue caratteristiche riesce a distinguersi come un vero e proprio modello a sè stante. L’arrivo sul mercato italiano? A partire dai mesi primaverili del 2023.

MERCEDES EQE SUV: PIU’ ALTA, MA ANCHE PIU’ COMPATTA

Scorrendo i dati della scheda tecnica, la nuova Mercedes EQE SUV si distingue dalla berlina innanzitutto per le proporzioni leggermente differenti che la rendono si più alta… ma anche più compatta. La lunghezza arriva a 4,86 metri e anche se larghezza e altezza da terra sono più ampie (rispettivamente 1,94 e 1,69 metri), il passo è più corto di circa 13 centimetri e si ferma a poco più di tre metri. In questo modo il bagagliaio può fregiarsi di una capacità di base di 520 Litri, che può aumentare fino a 1.675 nel caso si decida di abbattere la fila di sedili posteriori. La berlina, invece, si ferma a “soli” 430 Litri.

Dal punto di vista dell’estetica la nuova Mercedes EQE SUV propone linee sinuose e dinamiche che si caratterizzano per la grande griglia anteriore con dettaglio cromato nella parte superiore che collega i due gruppi ottici Full LED, per le prese d’aria squadrate con elementi aerodinamici e, al posteriore, per una firma luminosa che copre l’intera larghezza della vettura assieme all’imponente diffusore posteriore.

MERCEDES EQE SUV: COMFORT E SICUREZZA AL TOP

Passando all’abitacolo, la nuova Mercedes EQE SUV conferma la presenza dell’imponente MBUX Hyperscreen con tre schermi OLED (rispettivamente da 12,3” per il cockpit, da 17,7” per l’infotainment e da 12,3” per il passeggero anteriore) che integra, tra le altre cose, l’assistente vocale Hey Mercedes e il sistema di navigazione Electric Intelligence (in grado di calcolare il percorso migliore con tanto di fermate per la ricarica delle batterie).

Non mancano nemmeno l’Energizing Air Control Plus con filtro HEPA specifico per la depurazione dell’abitacolo e l’impianto audio premium Dolby Atmos, così come un pacchetto ADAS che include di serie la frenata automatica d’emergenza attiva, l’assistenza all’attenzione del conducente, il cruise control con rilevazione dei limiti di velocità e il Park Assist con telecamera durante le fasi di retromarcia. Come optional, inoltre, sono disponibili il monitoraggio degli angoli ciechi e la tecnologia Digital Light per i fari, che proietta sulla strada diversi segnali di avvertimento utili durante la guida.

MERCEDES EQE SUV: GAMMA MOTORI FULL-ELECTRIC

Vediamo ora le motorizzazioni: la nuova Mercedes EQE SUV sarà proposta sul mercato in cinque alternative differenti delle quali due in versione sportiva AMG, le quali comunque condividono con le altre lo stesso pacco batterie da 90,6 kWh con architettura a 400V ricaricabile in AC fino a 22 kW e in corrente continua con le colonnine pubbliche fino a 170 kW – i quali recuperano 220 km di percorrenza in soli 15 minuti.

Entrando nello specifico, ecco quali sono le versioni della EQE SUV che saranno commercializzate in Europa e in Italia: