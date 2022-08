Mercedes EQE SUV: pubblicate le prime immagini degli interni

La versione a ruote alte della berlina Mercedes EQE sarà presentata ufficialmente il prossimo 16 ottobre; nel frattempo, ecco le prime immagini del suo abitacolo

Dopo la berlina, ora anche la versione “a ruote alte”: la Mercedes EQE diventerà (anche) un SUV a partire dal prossimo 16 ottobre, data fissata per la sua presentazione ufficiale a livello internazionale. Prima di allora, però, la Casa della Stella a Tre Punte ha voluto anticipare i tempi pubblicando le prime immagini dei suoi interni, che fondamentalmente riprenderanno quelli della EQE berlina mettendo allo stesso tempo a disposizione un maggiore spazio per tutti gli occupanti.

Basata sulla piattaforma Mercedes-EQ, l’abitacolo della EQE SUV sarà imperniato attorno al sistema infotainment MBUX Hyperscreen che, come potete vedere anche voi sfogliando le immagini in gallery, sarà posizionato al centro della plancia in mezzo al quadro strumenti digitale (a sinistra) e allo schermo multi-funzione del passeggero anteriore. Confermato anche l’Ambient Lighting multicolore, così come una gamma di rivestimenti di alta classe che combinerà materiali pregiati quali la pelle, l’alluminio, il legno ed elementi 3D in antracite con ben cinque tonalità tra cui scegliere (come il Biscay Blue-Black, il Balao Brown e il Neva Grey). Volete saperne di più? Allora dovrete portare pazienza fino al 16 ottobre, che fortunatamente non è molto lontano…