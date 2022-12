Mercedes EQS ed EQE SUV celebrano il nuovo film di Avatar

La Casa della Stella ha stretto una collaborazione con i produttori di Avatar: La via dell'acqua in modo da promuovere il messaggio della sostenibilità ambientale

Lo scorso 14 dicembre 2022 è uscito al cinema il sequel di Avatar, intitolato “La Via dell’Acqua“: una pellicola che, proprio come il suo predecessore, sta riscuotendo un enorme successo al botteghino e che ha avuto come partner di eccezione il marchio Mercedes-Benz. La Casa della Stella, infatti, ha promosso il nuovo film diretto da James Cameron con l’intenzione di far passare il concetto di sostenibilità ambientale per il nostro pianeta, attraverso uno spot che vede protagoniste le nuove EQS ed EQE SUV ma anche con una “sfilata” a Los Angeles del concept Vision AVTR – presentato ormai tre anni fa.

Acronimo di Advanced Vehicle Transformation, questa concept equipaggiata con una powertrain da 470 cavalli e con una batteria da 110 kWh per 700 km di autonomia costituita da cellule organiche a base di grafene è stata infine mostrata presso la Lanterna di Fuskas a Roma, in un evento dedicato proprio al nuovo Avatar che è stato allestito come un percorso esperienziale tra luci e proiezioni originali, allestimenti onirici e scenari ispirati al mondo di Pandora.