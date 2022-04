Mercedes EQS… SUV: l’ammiraglia elettrica passa all’assetto rialzato

La berlina a batterie top di gamma della Casa tedesca aggiunge 20 cm all'altezza da terra e diventa un SUV, con potenze fino a 544 CV e autonomia fino a 660 km

Immaginate la berlina elettrica top di gamma del marchio Mercedes, la EQS… con un’estetica ancora più muscolosa e un corpo vettura in formato SUV. Vi sembra impossibile? Niente affatto, perche la Casa tedesca ha finalmente presentato proprio la sua nuova ammiraglia della categoria “Sport Utility”: si tratta di una vettura che sarà proposta in tre versioni (a singolo o doppio motore elettrico), che potrà essere ordinata già da quest’estate con consegne previste a partire dai primi mesi del prossimo anno. Vi abbiamo incuriosito a sufficienza? Allora continuate a leggere per scoprire tutti i suoi segreti!

MERCEDES EQS SUV: STESSA PIATTAFORMA, DIMENSIONI PIU’ GRANDI

Cominciamo a parlarvi della nuova Mercedes EQS SUV snocciolandovi qualche dato tecnico: su una piattaforma sostanzialmente identica a quella utilizzata sulla versione berlina (con passo di 3.210 millimetri), questa ruote alte propone un corpo vettura lungo 5,125 metri, largo 1,959 e alto 1,718 metri, il che significa che ha un’altezza da terra maggiorata di poco più di 20 centimetri. Ben poco alterata, invece, l’estetica complessiva, che conferma il Black Panel anteriore con la fascia luminosa a tecnologia Digital Light e la firma dei gruppi ottici posteriore, inserita però in un retrotreno dal maggior sviluppo verticale.

Grazie alle dimensioni più generose, quindi, ciò che cambia veramente è lo spazio a disposizione nell’abitacolo: disponibile sia in versione a cinque che a sette posti, la nuova Mercedes EQS SUV è allestita con una seconda fila di sedili a scorrimento elettrico e, in via opzionale, con una terza fila a due sedili singoli, che in questo caso va a diminuire la capacità totale del bagagliaio posteriore. Nella versione a cinque posti, infatti, la scheda tecnica parla di 645-2.100 Litri, mentre in merito alla sette posti si passa a 565-2.020 Litri.

MERCEDES EQS SUV: TECNOLOGIA SENZA COMPROMESSI

Rimanendo nell’abitacolo, la nuova Mercedes EQS SUV propone come la sua “sorella” berlina il ben conosciuto infotainment MBUX Hyperscreen, inserito in una plancia composta da ben tre display touchscreen dei quali il terzo, da 12,3”, è utilizzabile esclusivamente dal passeggero anteriore. A richiesta è possibile aggiungerne altri due per gli occupanti della seconda fila, mentre di serie è previsto un sistema che “offusca” visivamente i contenuti multimediali qualora il conducente si stia distraendo durante la guida.

Presenti all’appello anche gli aggiornamenti over-the-air, così come le due funzionalità specifiche per i sedili che permettono di facilitare l’organizzazione dello spazio a bordo. Quella denominata “cargo” permette di abbattere quelli della seconda fila per ospitare oggetti ingombranti, mentre la Easy Entry garantisce il ripiegamento della terza fila in un ripiano unico per semplificare l’accesso dalla parte posteriore della vettura. Completano l’opera l’Energizing Air Control Plus Pack con filtro HEPA per l’igienizzazione dell’abitacolo e il sistema audio di fascia alta Dolby Atmos.

MERCEDES EQS SUV: ASSETTO ELETTRONICO E DOPPIA POWERTRAIN

Passiamo alla meccanica: il telaio della nuova Mercedes EQS SUV offrirà di serie il sistema di sospensioni pneumatiche Airmatic con regolazione elettronica adattiva degli ammortizzatori, il quale va a interfacciarsi con la tecnologia a quattro ruote sterzanti (il cui angolo di sterzata arriva, come optional, anche fino a 10°) e con le varie modalità di guida disponibili nel Dynamic Select – Eco, Comfort, Sport, Individual e nelle versioni a trazione integrale 4Matic anche Offroad.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la EQS in variante SUV sarà proposta in tre modelli: quello di base (EQS SUV 450+) con singolo motore elettrico al posteriore da 265 kW (360 CV) e 568 Nm di coppia massima, quello intermedio (EQS SUV 450 4Matic) con due propulsori a zero emissioni a trazione integrale sempre da 265 kW ma con coppia di 800 Nm e il top di gamma, chiamato EQS SUV 580 4Matic. Quest’ultimo è caratterizzato dalla stessa powertrain della 450, potenziata però fino a 400 kW (544 CV) e 858 Nm di coppia massima.

Il pacco batterie, invece, rimane sempre lo stesso per tutte le versioni e ha una capacità di 107,8 kWh con la quale si può raggiungere un’autonomia massima di 660 km con il singolo “pieno” di energia. La ricarica? Possibile sia attraverso le wallbox da 11-22 kW in AC che tramite il collegamento alle colonnine pubbliche fast-charge in CC da 200 kW, con le quali la disponibilità energetica 10-80% è ultimata in appena mezz’ora.